Forever Young

Depuis deux mois, et plus particulièrement dans cette finale, les Aces ne brillent pas uniquement grâce au talent de leur quadruple MVP A'ja Wilson. Dana Evans et Jewell Loyd avaient été précieuses déjà lors du Game 1, et sur ce Game 2, c'est la performance de Jackie Young qui a illuminé la rencontre.

Sa performance restera dans les livres d'histoire, avec sa sortie à 32 points et 8 rebonds, puisque c'est la première fois qu'une joueuse des Aces dépasse les 30 points dans une finale. C'est aussi la première fois qu'une joueuse plante 21 points sur un quart-temps dans l'histoire des WNBA Finals, et son record devrait garder sa place pendant un bout de temps !

“Le cercle était grand. Je n'ai même pas réalisé que j'avais autant scoré. J'essayais juste de jouer comme il fallait, d'être agressive”, a-t-elle glissé après le match.

Son incroyable coup de chaud a permis à Las Vegas de sécuriser la victoire avant même le début du quatrième quart-temps, puisque l'écart a gonflé jusqu'à +22 pour finir à +13 (91-78). A l'issue du match, sa coach Becky Hammon et sa coéquipière A'ja Wilson n'ont pas manqué de lui rendre hommage.

“Jackie était juste dans la zone. Quand elle voit quelques paniers tomber dedans, ça devient vraiment difficile de défendre sur elle. C'est vraiment une méchante”, a déclaré Becky Hammon, qui lui a laissé le repos nécessaire, en l'envoyant aux soins plutôt qu'à l'entraînement la veille du Game 2 pour la remettre sur pieds. On a vu le résultat !

Le premier relais d'A'ja Wilson

Pour A'ja Wilson, qui a tout de même réalisé son record en Finals avec 28 points au compteur, la satisfaction est d'autant plus grande de voir une de ses coéquipières prendre la lumière avec elle. Surtout, l'intérieure sait elle aussi à quel point l'arrière de 28 ans, déjà double championne WNBA avec les Aces, peut être talentueuse

“Je suis tellement fière de Jackie”, a-t-elle lancé. ” Ça me fait mal parfois quand elle ne fait pas le boulot alors que je sais que tout est là. Je sais que Jackie est capable de ça, donc j'essaie de le faire ressortir en elle. Et d'avoir pu être témoin de sa performance sur le terrain, à la voir faire un sacrément sale boulot, c'est dingue ! C'était énormément plaisant de pouvoir le vivre”.

Pour la motiver, A'ja Wilson a confié lui rappeler souvent la même phrase : “N'oublie pas qui tu es, et ne laisse aucun panier te faire trembler. Ne laisse personne te voler ça”. Et il faut croire que le leadership d'A'ja Wilson opère sur ses coéquipières, à commencer par Jackie Young qui voit en elle un repère inamovible, même en pleine tempête, comme c'était le cas en début de saison, alors que les Aces cherchaient encore leur rythme de croisière.

“C'est une chance incroyable de pouvoir jouer tous les jours avec la meilleure joueuse du monde. C'est la référence, et dans cette équipe, tout le monde veut être à la hauteur. Personne ne veut être celle qui se relâche », a-t-elle pour sa part confié.