Jackie Young et A’ja Wilson font des misères au Mercury, 2-0 pour Las Vegas !

Cette fois, Las Vegas n'aura fait qu'une bouchée de Phoenix ! Malgré une entame délicate, les Aces ont rapidement pris la mesure du Mercury en s'appuyant sur deux moments forts, portés par A'ja Wilson (28 points, 14 rebonds) avant la pause, et une incroyable Jackie Young (32 points, 8 rebonds) dans le troisième quart-temps.

Comme lors du Game 1, Phoenix a pris les commandes en début de match, notamment grâce à l'agressivité de Monique Akoa-Makani (9 points, 7 passes décisives), l'adresse extérieure de Kahleah Copper (23 points) et la justesse d'Alyssa Thomas (10 points, 6 rebonds, 5 passes décisives).

Cette dernière a ainsi redonné 8 longueurs d'avance au Mercury sur une passe décisive de l'arrière franco-camerounaise en début de deuxième quart-temps (24-31), moment choisi par Las Vegas pour sortir de sa torpeur.

Pour son anniversaire, Jewell Loyd a relancé les siennes d'une flèche à 3-points. Puis c'est l'inarrêtable A'ja Wilson qui a pris le relais en enchaînant les paniers par tous les moyens pour alimenter un cinglant 11-0 (38-33). La déferlante ne s'est pas arrêtée là, puisque l'intérieure des Aces a scoré deux fois avant la pause pour porter son total à 20 points et offrir 9 longueurs d'avance à Las Vegas à la pause (46-37).

21 points pour Jackie Young en un seul quart-temps !

Attendue comme potentielle facteur X côté Phoenix, Satou Sabally ne parvenait pas à trouver la mire, contrairement aux « role players » de Las Vegas, à l'image de Kierstan Bell ou du 3-points de Jackie Young (51-39). Sur sa lancée, l'arrière a repoussé les avances du Mercury en alignant trois paniers de suite dont 2+1 (64-51). Phoenix a définitivement craqué sur un floater suivi d'un 3-points d'une Jackie Young à son tour intenable (74-57).

Avec 15 points d'avance à dix minutes de la fin grâce à deux lancers de plus, toujours signés Jackie Young (21 de ses 32 points inscrits en troisième quart-temps), Las Vegas a pu conclure sereinement, malgré le réveil de Satou Sabally (22 points), s'appuyant sur la vista de Dana Evans et Chelsea Gray.

Pour ne rien arranger, Satou Sabally s'est tordue la cheville droite en fin de match, tandis que Las Vegas a pu savourer la victoire, 91-78, après avoir compté jusqu'à 22 points d'avance. Prochain rendez-vous mercredi soir à Phoenix. Le Mercury sera déjà dos au mur !