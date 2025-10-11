Où en est Marcus Smart physiquement ?

Avec Deandre Ayton, Marcus Smart est assurément la recrue phare de l'été des Lakers. Le problème, c'est qu'il reste sur deux dernières saisons compliquées physiquement (à peine 54 matchs disputés) et que l'on ignore toujours quand il pourra rejouer, à cause d'une tendinite persistante au tendon d'Achille.

« Ça a été les montagnes russes, mais ça partie du jeu » reconnaissait-il d'ailleurs à ce sujet, jeudi. « Le staff fait du super boulot pour gérer ce que l'on peut gérer avec la tendinopathie. Il s'assure que l'on fait tout ce qu'il faut pour réhabituer le tendon aux efforts et augmenter l'intensité progressivement. »

Sans LeBron James en début de saison, les Lakers espèrent que le Défenseur de l'année 2022 pourra être disponible dans deux semaines, histoire d'épauler dans le « backcourt » Luka Doncic, à l'origine de sa venue à Los Angeles.

Il recommence à s'entraîner complètement

Toujours aussi ambitieux, l'ancien meneur des Celtics sait qu'il aura un rôle important à jouer dans la rotation californienne, où sa défense devrait s'avérer précieuse derrière Luka Doncic évidemment, mais aussi Austin Reaves. À condition que son corps le laisse enfin tranquille…

« On prend les choses au jour le jour, mais [jeudi] a été une bonne journée pour être sur le terrain et s'entraîner complètement, sans problèmes ni restrictions » ajoute Marcus Smart, qui se montre néanmoins optimiste : « Je compte jouer en présaison, mais c'est juste que je ne sais pas quand je pourrai… »

JJ Redick, qui veut revoir le joueur qui faisait les beaux jours de Boston, a de son côté apprécié ce qu'il a vu jeudi à l'entraînement : « J'ai adoré son énergie. La journée était un peu plus légère au niveau de l'intensité, mais on a quand même joué et les gars se sont donnés à fond. Sa disponibilité dépendra de la manière dont il récupèrera de la séance [de jeudi] et de l'entraînement de samedi. »

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.3 8.8 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.0 3.8 4.8 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.6 4.3 2.6 2.0 3.1 0.2 14.4 2024-25 * All Teams 34 20 39.3 34.8 76.1 0.5 1.6 2.1 3.2 1.6 1.1 1.6 0.3 9.0 2024-25 * MEM 19 21 35.8 32.2 83.3 0.7 1.5 2.3 3.7 1.6 1.2 1.8 0.3 8.7 2024-25 * WAS 15 19 44.0 39.2 68.6 0.3 1.7 1.9 2.5 1.5 1.1 1.3 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.