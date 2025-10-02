JJ Redick veut revoir le Marcus Smart des Celtics

Avec un cinq composé d'Austin Reaves, Luka Doncic, LeBron James, Rui Hachimura et Deandre Ayton, les Lakers n'auront pas trop de mal à créer du jeu et à marquer des points. En revanche, de l'autre côté du terrain, ça risque d'être plus compliqué de se positionner parmi les meilleures défenses du pays, et JJ Redick compte sur deux éléments pour faire la différence : Marcus Smart et Jarred Vanderbilt.

« Avec un Vando en bonne santé et, espérons-le, un Marcus également en bonne santé, notre capacité à mettre plus de pression sur le porteur de balle dès le début de la possession défensive sera bien réelle », a expliqué JJ Redick après l’entraînement de mercredi.

Comme le rappelle l'Orange County Register, les Lakers s'étaient classés 17e sur 30 à l'efficacité défensive la saison passée, et l'ajout d'un élément comme Marcus Smart, ancien meilleur défenseur de la NBA, est un vrai plus sur les postes 1-2-3 pour freiner les meilleurs attaquants adverses.

« J’ai discuté avec JJ de ce qu’il attend de moi des deux côtés du terrain, surtout défensivement », confirme Marcus Smart. « C’est ce que j’ai toujours fait durant ma carrière. Rien de nouveau. Je me souviens que la première chose qu’il m’a dite, c’est : ‘Si on peut avoir le Marcus Smart des Celtics, c’est celui qu’on veut, c’est celui dont on a besoin. On a besoin que tu sois toi-même.' Donc, pour moi, il s’agit juste de donner tout ce que j’ai sur le terrain et de tout donner chaque soir. »

Un Vanderbilt enfin à 100%

Pour Jarred Vanderbilt, c'est différent puisqu'il connaît déjà le groupe et le joueur, mais la nouveauté, c'est qu'il est enfin rétabli de tous ses différents pépins. Après avoir n'avoir disputé que 71 matches en deux ans, et manqué 12 mois, il est prêt dès le training camp.

« Ça fait du bien d’avoir pu profiter d’un été entier. J’ai pu vraiment travailler mon jeu, mon physique, et c’est une autre confiance que d’aborder la saison en ayant déjà fait le travail, au lieu de courir après le temps perdu», a-t-il expliqué. « Pouvoir participer au camp d’entraînement dès le départ, c’est une autre approche, une autre préparation, quand tu peux repartir de zéro. »

Pour JJ Redick, c'est comme avoir une recrue supplémentaire. « C’est le jour et la nuit dans la façon avec laquelle Vando bouge en ce moment, même par rapport à la fin de saison. Les progrès dans sa mécanique corporelle cet été sont significatifs et ça se voit dès les deux premiers jours du camp », affirme le coach des Lakers, avant d'évoquer les systèmes défensifs. « En ce qui concerne nos règles de rotations et de couverture, je ne pense pas qu’on va changer énormément. Il y a toujours des ajustements, sur le vocabulaire, sur certaines techniques, un peu de tout ça. Mais clairement, ces gars-là nous donnent une arme défensive supplémentaire. »