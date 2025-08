Aux Lakers, Marcus Smart retrouve l’ambition

S'il a été touché par les mots de Luka Doncic, qui a su trouver les bons arguments pour le faire venir à Los Angeles, devenant ainsi le 42e joueur à porter le maillot des Celtics et de leur meilleur ennemi, Marcus Smart ne débarque pas chez les Lakers pour faire de la figuration.

Déjà sur le plan collectif puisqu'il arrive dans une franchise mythique, aux côtés de grands joueurs.

« C'est un honneur de jouer pour une des franchises historiques, sans parler de jouer pour deux d'entre elles, et porter le maillot violet et jaune est un rêve », commente l'ancien de Boston. « C'est excitant. Jouer avec LeBron James et Doncic, deux des meilleurs joueurs du monde, deux des plus grands cerveaux de cette époque, c'est génial. »

Une franchise ambitieuse également, qui veut retrouver les sommets abandonnés depuis 2020 et le titre dans la « bulle ». « On est parmi les meilleures équipes et je pense qu'on peut lutter pour le titre. Notre plafond est élevé. On n'a pas de limite. Si on est tous dedans et qu'on fait ce qu'on est censé faire, on a une vraie opportunité. »

Ensuite sur le plan individuel. Marcus Smart est en perte de vitesse depuis son départ de Boston, entre blessure et performances très moyennes. L'expérience aux Lakers doit servir de rebond, sous forme de symbole car, en 2014, il fut drafté en 6e position par les Celtics, alors que les Lakers avaient le 7e choix (ils prendront Julius Randle).

« Je suis très motivé. Ces deux dernières années ont été décevantes avec des blessures qui m'ont stoppé et freiné », regrette-t-il. « C'est marrant parce que, il y a 12 ans, j'aurais pu venir ici et désormais j'y suis. Rien n'arrive par hasard. Les gens se disent que, peut-être, je ne suis plus le même joueur. Maintenant, je suis là où je suis censé être. »

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.3 8.8 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.0 3.8 4.8 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.6 4.3 2.6 2.0 3.1 0.2 14.4 2024-25 * All Teams 34 20 39.3 34.8 76.1 0.5 1.6 2.1 3.2 1.6 1.1 1.6 0.3 9.0 2024-25 * MEM 19 21 35.8 32.2 83.3 0.7 1.5 2.3 3.7 1.6 1.2 1.8 0.3 8.7 2024-25 * WAS 15 19 44.0 39.2 68.6 0.3 1.7 1.9 2.5 1.5 1.1 1.3 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.