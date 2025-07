Qui sont les 42 basketteurs ayant joué pour les Lakers et les Celtics ?

En rejoignant Luka Doncic à Los Angeles, Marcus Smart va devenir le 42e joueur de l'histoire de la NBA à porter les maillots des deux franchises les plus mythiques (et titrées) de la Grande Ligue : les Lakers et les Celtics !

Par ordre d'importance cumulée, il y a évidemment Shaquille O'Neal et ses 514 matchs avec les Lakers, pour trois titres avec trois trophées de MVP des Finals, mais également un trophée de MVP. Son passage chez les Celtics, où il a d'ailleurs raccroché les baskets, fut évidemment beaucoup moins marquant, avec seulement 37 matchs disputés…

Don Nelson a de son côté passé deux saisons sans relief aux Lakers (119 matchs) en 1964-1965 avant de rejoindre l'ennemi juré… qu'il venait d'affronter en Finals. Un changement qui lui fit beaucoup de bien car non seulement l'ailier va obtenir un vrai rôle sous les ordres de Red Auerbach, mais il va surtout remporter cinq titres avec les Celtics, entre 1965 et 1976. En disputant 872 rencontres sous le maillot vert.

De son côté, Rajon Rondo a surtout marqué l'histoire des Celtics (527 matchs) mais il a remporté le titre avec les deux clubs. Avec Boston donc en 2008 et avec les Lakers (112 matchs) en 2020, dans la bulle.

Rick Fox, l'équilibre presque parfait

Rick Fox a lui sans doute la carrière la plus équilibrée entre les deux clubs. Il n'a ainsi joué que pour les Celtics et les Lakers, avec 486 matchs pour Los Angeles et 444 pour Boston. Pour un rôle similaire dans les deux équipes, même si c'est évidemment avec les « Purple & Gold » qu'il aura le plus de succès collectifs, avec trois titres.

Joueur désormais un peu oublié, Clyde Lovellette fut pourtant le premier à réussir le triplé NCAA – NBA – Jeux olympiques, remportant le titre dans la Grande Ligue avec les Lakers (1954) et les Celtics (1963 et 1964). Même s'il avait un rôle bien plus important (282 matchs) avec les premiers qu'avec les seconds (106).

Parmi les autres All-Stars passés d'un club à l'autre, on trouve Gary Payton (82 matchs avec les Lakers, 77 avec les Celtics), Bob McAdoo (224, 20), Charlie Scott (48, 156), Isaiah Thomas (21, 179) et Theo Ratliff (10, 2).

Sans oublier également Kermit Washington (214 matchs avec les Lakers, 32 avec les Celtics), transféré de Los Angeles à Boston suite à son coup de poing qui avait failli coûter la vie à Rudy Tomjanovich…

JOUEURS LAKERS CELTICS Shaquille O'Neal 514 37 Don Nelson 119 872 Rajon Rondo 112 527 Rick Fox 486 444 Don Chaney 90 652 Clyde Lovellette 282 106 Isaiah Thomas 21 179 Brandon Bass 66 304 Mel Counts 375 121 Avery Bradley 111 413 Brian Shaw 284 178 Gary Payton 82 77 Kermit Washington 214 32 Bob McAdoo 224 20 Charlie Scott 48 156 Chris Mihm 175 54 Dennis Schröder 127 49 Hank Finkel 27 436 Joe Kleine 8 329 Travis Knight 171 74 Jim Barnes 122 126 Chucky Atkins 82 24 Derek Strong 63 70 Fred Roberts 33 147 Earl Tatum 93 3 Jumaine Jones 76 42 Shammond Williams 30 51 Troy Murphy 59 17 Mike Muscala 17 20 Gene Stump 23 99 Frank Brickowski 37 17 Svi Mykhailiuk 39 41 Von Wafer 16 58 MarShon Brooks 18 10 Theo Ratliff 10 2 Moritz Wagner 43 9 Matt Ryan 12 1 Mike Bloom 24 14 Vander Blue 7 3 Ernie DiGregorio 25 27 Tristan Thompson – 54

NB : Tristan Thompson était dans l'effectif des Lakers pendant quelques semaines, sans rentrer en jeu