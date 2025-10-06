Stephen Curry déjà conquis par Al Horford

Dans la victoire des Warriors face aux Lakers, Al Horford a parfaitement réussi sa première sortie avec sa nouvelle équipe. Comme d'habitude, l'ancien intérieur de Boston n'a pas noirci la feuille de statistiques, avec 3 points, 4 rebonds et 3 contres, mais il était à l'aise et a beaucoup apporté à son équipe. La preuve : en 14 minutes, il a terminé avec un +/- de +13.

« C'était plaisant de voir sa taille, ses shoots, ses passes. De voir la recrue qu'il est », commente Steve Kerr. « Il est toujours bien placé. Il a fait trois contres, dont deux dont je me souviens où il a effectué une parfaite rotation. Il savait qu'on était en fin possession, savait où il était, ce qu'il devait faire. Il est là depuis toujours, il a tout vu et c'est naturel pour lui. »

L'intégration se passe donc très bien et, comme son coach, Stephen Curry n'est pas surpris par ce constat, déjà exprimé avant même ce premier match.

« Il est d'une grande intelligence, c'est une évidence », lance le meneur de jeu. « C'est un joueur d'expérience, qui a gagné le titre et peut s'adapter à n'importe quelle formation. Il nous donne de l'espace, de la présence en défense. Il y a une cohésion tacite qui va continuer de s'améliorer. C'est enthousiasmant pour moi d'avoir un pivot aussi complet, mais aussi pour Jimmy Butler, Jonathan Kuminga et Draymond Green. Il s'adapte à n'importe quel groupe dans lequel il se trouve. »

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ☆ ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ☆ ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ☆ ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ☆ ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 ☆ BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 27 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 60 28 42.3 36.3 89.5 1.3 4.8 6.2 2.1 1.4 0.6 0.8 0.8 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.