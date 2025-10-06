Stephen Curry déjà conquis par Al Horford

Dans la victoire des Warriors face aux Lakers, Al Horford a parfaitement réussi sa première sortie avec sa nouvelle équipe. Comme d'habitude, l'ancien intérieur de Boston n'a pas noirci la feuille de statistiques, avec 3 points, 4 rebonds et 3 contres, mais il était à l'aise et a beaucoup apporté à son équipe. La preuve : en 14 minutes, il a terminé avec un +/- de +13.
« C'était plaisant de voir sa taille, ses shoots, ses passes. De voir la recrue qu'il est », commente Steve Kerr. « Il est toujours bien placé. Il a fait trois contres, dont deux dont je me souviens où il a effectué une parfaite rotation. Il savait qu'on était en fin possession, savait où il était, ce qu'il devait faire. Il est là depuis toujours, il a tout vu et c'est naturel pour lui. »
L'intégration se passe donc très bien et, comme son coach, Stephen Curry n'est pas surpris par ce constat, déjà exprimé avant même ce premier match.
« Il est d'une grande intelligence, c'est une évidence », lance le meneur de jeu. « C'est un joueur d'expérience, qui a gagné le titre et peut s'adapter à n'importe quelle formation. Il nous donne de l'espace, de la présence en défense. Il y a une cohésion tacite qui va continuer de s'améliorer. C'est enthousiasmant pour moi d'avoir un pivot aussi complet, mais aussi pour Jimmy Butler, Jonathan Kuminga et Draymond Green. Il s'adapte à n'importe quel groupe dans lequel il se trouve. »
|Al Horford
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2007-08
|ATL
|81
|31
|49.9
|0.0
|73.1
|3.1
|6.6
|9.7
|1.5
|3.3
|0.7
|1.7
|0.9
|10.1
|2008-09
|ATL
|67
|34
|52.5
|0.0
|72.7
|2.2
|7.1
|9.3
|2.4
|2.8
|0.8
|1.5
|1.4
|11.5
|2009-10 ☆
|ATL
|81
|35
|55.1
|100.0
|78.9
|2.9
|7.0
|9.9
|2.3
|2.8
|0.7
|1.5
|1.1
|14.2
|2010-11 ☆
|ATL
|77
|35
|55.7
|50.0
|79.8
|2.4
|7.0
|9.3
|3.5
|2.5
|0.8
|1.5
|1.0
|15.3
|2011-12
|ATL
|11
|32
|55.3
|0.0
|73.3
|2.4
|4.6
|7.0
|2.2
|1.9
|0.9
|1.5
|1.3
|12.4
|2012-13
|ATL
|74
|37
|54.3
|50.0
|64.4
|2.6
|7.6
|10.2
|3.2
|2.2
|1.1
|2.0
|1.1
|17.4
|2013-14
|ATL
|29
|33
|56.7
|36.4
|68.2
|2.3
|6.1
|8.4
|2.6
|1.9
|0.9
|2.2
|1.5
|18.6
|2014-15 ☆
|ATL
|76
|31
|53.8
|30.6
|75.9
|1.7
|5.4
|7.2
|3.2
|1.6
|0.9
|1.3
|1.3
|15.2
|2015-16 ☆
|ATL
|82
|32
|50.5
|34.4
|79.8
|1.8
|5.5
|7.3
|3.2
|2.0
|0.8
|1.3
|1.5
|15.2
|2016-17
|BOS
|68
|32
|47.3
|35.5
|80.0
|1.4
|5.4
|6.8
|5.0
|2.0
|0.8
|1.7
|1.3
|14.0
|2017-18 ☆
|BOS
|72
|32
|48.9
|42.9
|78.3
|1.4
|5.9
|7.4
|4.7
|1.9
|0.6
|1.8
|1.1
|12.9
|2018-19
|BOS
|68
|29
|53.5
|36.0
|82.1
|1.8
|5.0
|6.7
|4.2
|1.9
|0.9
|1.5
|1.3
|13.6
|2019-20
|PHL
|67
|30
|45.0
|35.0
|76.3
|1.5
|5.3
|6.8
|4.0
|2.1
|0.8
|1.2
|0.9
|11.9
|2020-21
|OKC
|28
|28
|45.0
|36.8
|81.8
|1.0
|5.7
|6.7
|3.4
|1.7
|0.9
|1.0
|0.9
|14.2
|2021-22
|BOS
|69
|29
|46.7
|33.6
|84.2
|1.6
|6.1
|7.7
|3.4
|1.9
|0.7
|0.9
|1.3
|10.2
|2022-23
|BOS
|63
|31
|47.6
|44.6
|71.4
|1.2
|5.0
|6.2
|3.0
|1.9
|0.5
|0.6
|1.0
|9.8
|2023-24
|BOS
|65
|27
|51.1
|41.9
|86.7
|1.3
|5.1
|6.4
|2.6
|1.4
|0.6
|0.7
|1.0
|8.6
|2024-25
|BOS
|60
|28
|42.3
|36.3
|89.5
|1.3
|4.8
|6.2
|2.1
|1.4
|0.6
|0.8
|0.8
|9.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.