Des Warriors séduisants face aux Lakers

Devant leur public, les Warriors ont lancé leur présaison par une victoire convaincante (111-103) face aux Lakers. Malgré l’absence de LeBron James, Luka Doncic et Austin Reaves, les Lakers ont offert une opposition intéressante, mais Golden State, au complet, a dominé la majeure partie du match avant de se relâcher en fin de rencontre.

Les Warriors ont pris les devants dès le deuxième quart-temps grâce à une attaque fluide et rapide (23 points sur contre-attaque) et un jeu collectif au point (35 passes décisives). A la manœuvre, Stephen Curry inscrit 14 points à 5/7 au tir en 15 minutes, et son premier “run” de la partie avait obligé JJ Redick à prendre un temps-mort.

Auteur d'un gros dunk en début de match, Moses Moody a été particulièrement en vue. Titulaire, il a fait apprécier ses progrès au tir avec 19 points à 7/9 au shoot et toujours une présence défensive intéressante. Evidemment observé de près, Jonathan Kuminga n'avait pas son punch habituel en sortie de banc, mais il noircit la feuille avec 5 points, 6 rebonds et 4 passes.

Al Horford comme chez lui

Autre élément scruté de près, Al Horford. Comme on pouvait s'y attendre, l'ancien pivot des Celtics s'est tout de suite fondu dans le collectif, en attaque comme en défense. En second rideau, il complète Draymond Green, et en attaque sa justesse sur le pick-and-roll offre de nouvelles solutions.

Côté Lakers, Deandre Ayton avait entendu le message de son coach, et il avait attaqué la rencontre tambour battant, avant de se faire plus discret ensuite. Auteur finalement de 7 points, 7 rebonds et 2 contres, il a laissé Gabe Vincent (16 points, 5 passes) et Jarred Vanderbilt (9 points, 7 rebonds, 3 interceptions) peser en attaque. Ce dernier s'est même offert une prise de bec avec Draymond Green, histoire d'amener un petit peu de piquant dans cette rencontre amicale.