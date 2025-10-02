S'il y a bien un nouveau joueur dont on ne devrait pas trop s'inquiéter de la rapidité d'adaptation, c'est bien Al Horford. Le nouvel intérieur des Warriors possède non seulement l'expérience mais aussi le profil pour apporter un vrai plus à la raquette de Golden State.

À l'image de ce qu'on appelle désormais les « stretch four », pour ces postes 4 capables de s'écarter, Steve Kerr voit en Al Horford le parfait « Space 5 », comme un poste 5-4 aux qualités similaires qui permettra d'offrir toujours autant d'espace aux offensives des Warriors.

« C'est énorme, d'avoir un « Space 5 », mais ce n'est pas n'importe quel « Space 5 », c'est Al Horford », s'est réjoui le coach de Golden State. « Il prend des rebonds, il défend, il est intelligent, c'est un bon passeur… Rien qu'en le regardant aujourd'hui, on voit à quel point il s'intègre bien, à quel point tout est fluide ».

Un gros joueur d'expérience de plus

L'ensemble du staff réfléchit à la façon de le ménager, avec notamment la possibilité de le reposer sur les « back-to-back » de façon à préserver au mieux l'intérieur de 39 ans. Steve Kerr pense quant à lui aux différentes possibilités qui vont s'offrir à lui avec ce profil « couteau-suisse », comme il le faisait à Boston avec brio.

« Il peut jouer avec Draymond, créer de l'espace en tant que 5, il peut jouer avec Trayce (Jackson-Davis), et Trayce peut être le pivot et jouer avec deux grands à ses côtés. Il peut également jouer lui-même au poste 5, et l'aligner avec quatre joueurs extérieurs. La polyvalence d'Al et le fait qu'il s'intègre dans n'importe quelle formation le rendent immédiatement très précieux ».

Après la blessure de Jayson Tatum qui a clairement modifié le cap des Celtics, Al Horford ne se voyait pas rater l'opportunité de jouer dans une franchise qui aura à nouveau son mot à dire pour le titre avec de tels noms à ses côtés.

« C'est une excellente occasion de pouvoir se battre et de gagner au niveau le plus élevé », a-t-il déclaré. « Quand je pense aux Warriors, je pense à Steph Curry, Draymond Green et Steve Kerr, et je vois Jimmy Butler aussi, et ce qu'il a accompli lors de la deuxième moitié de la saison dernière après son échange, et la façon dont ils jouent. Ce n'était pas une décision facile pour moi de quitter Boston, mais s'il y avait un endroit où aller, c'était celui-là, et c'est arrivé ».

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ☆ ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ☆ ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ☆ ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ☆ ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 ☆ BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 27 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 60 28 42.3 36.3 89.5 1.3 4.8 6.2 2.1 1.4 0.6 0.8 0.8 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.