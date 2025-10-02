S'il y a bien un nouveau joueur dont on ne devrait pas trop s'inquiéter de la rapidité d'adaptation, c'est bien Al Horford. Le nouvel intérieur des Warriors possède non seulement l'expérience mais aussi le profil pour apporter un vrai plus à la raquette de Golden State.
À l'image de ce qu'on appelle désormais les « stretch four », pour ces postes 4 capables de s'écarter, Steve Kerr voit en Al Horford le parfait « Space 5 », comme un poste 5-4 aux qualités similaires qui permettra d'offrir toujours autant d'espace aux offensives des Warriors.
« C'est énorme, d'avoir un « Space 5 », mais ce n'est pas n'importe quel « Space 5 », c'est Al Horford », s'est réjoui le coach de Golden State. « Il prend des rebonds, il défend, il est intelligent, c'est un bon passeur… Rien qu'en le regardant aujourd'hui, on voit à quel point il s'intègre bien, à quel point tout est fluide ».
Un gros joueur d'expérience de plus
L'ensemble du staff réfléchit à la façon de le ménager, avec notamment la possibilité de le reposer sur les « back-to-back » de façon à préserver au mieux l'intérieur de 39 ans. Steve Kerr pense quant à lui aux différentes possibilités qui vont s'offrir à lui avec ce profil « couteau-suisse », comme il le faisait à Boston avec brio.
« Il peut jouer avec Draymond, créer de l'espace en tant que 5, il peut jouer avec Trayce (Jackson-Davis), et Trayce peut être le pivot et jouer avec deux grands à ses côtés. Il peut également jouer lui-même au poste 5, et l'aligner avec quatre joueurs extérieurs. La polyvalence d'Al et le fait qu'il s'intègre dans n'importe quelle formation le rendent immédiatement très précieux ».
Après la blessure de Jayson Tatum qui a clairement modifié le cap des Celtics, Al Horford ne se voyait pas rater l'opportunité de jouer dans une franchise qui aura à nouveau son mot à dire pour le titre avec de tels noms à ses côtés.
« C'est une excellente occasion de pouvoir se battre et de gagner au niveau le plus élevé », a-t-il déclaré. « Quand je pense aux Warriors, je pense à Steph Curry, Draymond Green et Steve Kerr, et je vois Jimmy Butler aussi, et ce qu'il a accompli lors de la deuxième moitié de la saison dernière après son échange, et la façon dont ils jouent. Ce n'était pas une décision facile pour moi de quitter Boston, mais s'il y avait un endroit où aller, c'était celui-là, et c'est arrivé ».
|Al Horford
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2007-08
|ATL
|81
|31
|49.9
|0.0
|73.1
|3.1
|6.6
|9.7
|1.5
|3.3
|0.7
|1.7
|0.9
|10.1
|2008-09
|ATL
|67
|34
|52.5
|0.0
|72.7
|2.2
|7.1
|9.3
|2.4
|2.8
|0.8
|1.5
|1.4
|11.5
|2009-10 ☆
|ATL
|81
|35
|55.1
|100.0
|78.9
|2.9
|7.0
|9.9
|2.3
|2.8
|0.7
|1.5
|1.1
|14.2
|2010-11 ☆
|ATL
|77
|35
|55.7
|50.0
|79.8
|2.4
|7.0
|9.3
|3.5
|2.5
|0.8
|1.5
|1.0
|15.3
|2011-12
|ATL
|11
|32
|55.3
|0.0
|73.3
|2.4
|4.6
|7.0
|2.2
|1.9
|0.9
|1.5
|1.3
|12.4
|2012-13
|ATL
|74
|37
|54.3
|50.0
|64.4
|2.6
|7.6
|10.2
|3.2
|2.2
|1.1
|2.0
|1.1
|17.4
|2013-14
|ATL
|29
|33
|56.7
|36.4
|68.2
|2.3
|6.1
|8.4
|2.6
|1.9
|0.9
|2.2
|1.5
|18.6
|2014-15 ☆
|ATL
|76
|31
|53.8
|30.6
|75.9
|1.7
|5.4
|7.2
|3.2
|1.6
|0.9
|1.3
|1.3
|15.2
|2015-16 ☆
|ATL
|82
|32
|50.5
|34.4
|79.8
|1.8
|5.5
|7.3
|3.2
|2.0
|0.8
|1.3
|1.5
|15.2
|2016-17
|BOS
|68
|32
|47.3
|35.5
|80.0
|1.4
|5.4
|6.8
|5.0
|2.0
|0.8
|1.7
|1.3
|14.0
|2017-18 ☆
|BOS
|72
|32
|48.9
|42.9
|78.3
|1.4
|5.9
|7.4
|4.7
|1.9
|0.6
|1.8
|1.1
|12.9
|2018-19
|BOS
|68
|29
|53.5
|36.0
|82.1
|1.8
|5.0
|6.7
|4.2
|1.9
|0.9
|1.5
|1.3
|13.6
|2019-20
|PHL
|67
|30
|45.0
|35.0
|76.3
|1.5
|5.3
|6.8
|4.0
|2.1
|0.8
|1.2
|0.9
|11.9
|2020-21
|OKC
|28
|28
|45.0
|36.8
|81.8
|1.0
|5.7
|6.7
|3.4
|1.7
|0.9
|1.0
|0.9
|14.2
|2021-22
|BOS
|69
|29
|46.7
|33.6
|84.2
|1.6
|6.1
|7.7
|3.4
|1.9
|0.7
|0.9
|1.3
|10.2
|2022-23
|BOS
|63
|31
|47.6
|44.6
|71.4
|1.2
|5.0
|6.2
|3.0
|1.9
|0.5
|0.6
|1.0
|9.8
|2023-24
|BOS
|65
|27
|51.1
|41.9
|86.7
|1.3
|5.1
|6.4
|2.6
|1.4
|0.6
|0.7
|1.0
|8.6
|2024-25
|BOS
|60
|28
|42.3
|36.3
|89.5
|1.3
|4.8
|6.2
|2.1
|1.4
|0.6
|0.8
|0.8
|9.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.