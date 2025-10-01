Les Dallas Wings se séparent déjà de leur entraîneur, Chris Koclanes

Après Sandy Brondello au Liberty et Noelle Quinn à Seattle, c’est au tour de Chris Koclanes d’être remercié par les Dallas Wings. Après seulement une saison sur le banc de la franchise texane.

« Alors que nous arrivons à une phase décisive pour l’avenir de notre équipe, nous avons estimé que la meilleure chose à faire était de changer de leadership [sur le banc] » écrit dans un communiqué le General Manager, Curt Miller. « Les Dallas Wings restent concentrés sur leur objectif, celui de gagner un titre et de construire une forte identité sur et en dehors du terrain. »

Un renvoi qui arrive après une saison décevante pour les Wings alors qu’il y avait quelques motifs d’espoir avant cette campagne 2025 grâce à la Draft de Paige Bueckers ou encore les arrivées de DiJonai Carrington et NaLyssa Smith, deux joueuses transférées en cours de saison, respectivement aux Lynx et aux Aces.

Une nouvelle saison ratée

Finalement, Dallas a fini la saison régulière avec 10 victoires pour 34 défaites, le pire bilan de la Ligue à égalité avec le Chicago Sky, un résultat similaire à celui de l’exercice 2024 où, sous la houlette de Latricia Trammell, les Wings avaient terminé avec 9 victoires pour 31 défaites.

Une saison ratée qui s’explique, en partie, par l’avalanche de blessures connue par les Wings cette saison puisque seule Myisha Hines-Allen a atteint la barre des 40 matchs. Li Yueru, arrivée en cours de saison en provenance du Storm, a vu sa saison être écourtée, touchée au genou gauche tandis qu’Arike Ogunbowale a manqué 15 matchs à cause d’une tendinite au genou et que Paige Bueckers a raté huit rencontres.

Finalement, Paige Bueckers aura été la seule éclaircie de ce court passage de Chris Koclanes puisque le premier choix de la Draft 2025 a fini avec 19.2 points et 5.4 passes de moyenne, a été All-Star et élue Rookie de l’Année.