A son tour, Dallas perd Li Yueru pour la saison

Les blessures de joueuses majeures s'enchaînent depuis un mois, à l'image du duel entre Minnesota et New York, remake des dernières WNBA Finals, qui s'est joué sans Napheesa Collier ni Breanna Stewart, ou de la fin de saison de Sophie Cunningham, annoncée hier, alors que l'absence de Caitlin Clark (aine) handicape déjà considérablement Indiana depuis un mois.

Dallas avait de son côté été relativement épargné depuis le début, et voilà que la guigne vient à son tour frapper à la porte du vestiaire des Wings. Après la leader Arike Ogunbowale, victime d'une tendinite au genou et qu'on pourrait ne pas revoir avant septembre, c'est Li Yueru qui est tombée au combat.

Touchée au ligament croisé antérieur du genou gauche la semaine passée dans le match perdu sur le fil face aux Sparks de Los Angeles (96-97), la poste 5 chinoise va manquer la fin de la saison pour se rétablir. Bien qu'elle apportait une rotation solide sous les panneaux avec 7.4 points et 5.8 rebonds en 20 minutes en moyenne sur 22 matchs (12 titularisations), Dallas est déjà contraint de finir la saison en roue libre. Scotchées à la 11e place, les Wings sont d'ores et déjà hors course pour les playoffs, avec notamment sept victoires de moins que Washington, 10e.

C'est un coup dur en revanche pour la joueuse qui vivait sa meilleure expérience en WNBA après Chicago en 2022, Los Angeles en 2024 et Seattle en début de saison, où elle était barrée par le trio Magbegor-Ogwumike-Malonga. Avant de se blesser, elle avait notamment sorti sa meilleure perf WNBA en carrière en signant 20 points dans une courte victoire 81-80 face au Fever.