Li Yueru empêche le braquage du Fever

C’est pour tenter de mettre fin à sa série de cinq défaites consécutives que les Wings se rendaient à Indiana, où le Fever évolue sans son trio de meneuses Caitlin Clark, Sydney Colson et Aari McDonald. Cette rencontre marquait les premiers pas d’Odyssey Sims sous les couleurs d’Indiana recrutée pour apporter du renfort sur les lignes arrières.

Pour débuter cette rencontre, Aliyah Boston (14 points, 5 rebonds) ouvre le score pour le Fever, mais le premier fait de jeu intervient quelques minutes plus tard. Alors que Paige Bueckers (16 points, 8 passes) profite d’un écran de Luisa Geiseloder pour se démarquer et prendre un tir à 3-points, Sophie Cunningham revient un peu tardivement et percute légèrement la meneuse des Wings. Un contact jugé important pour les arbitres puisqu’ils considèrent qu’il s’agit d’une faute flagrante et ils offrent trois lancers-francs à Paige Bueckers qui n’en rate aucun (7-4).

Rapidement, les Wings s’envolent au score grâce à deux paniers à 3-points consécutifs de Li Yueru (20 points, 4 rebonds), mais Chloe Bibby répond à son tour avec deux tirs longue distance pour ramener le Fever à moins de dix points (23-15).

Kelsey Mitchell a tout donné, en vain

Le Fever ne parvient pas à remonter son retard jusqu’au quatrième quart-temps. Indiana entame ce dernier acte avec un retard de 12 points avant que Paige Bueckers ne donne 15 longueurs d’avance à Dallas (71-56). Néanmoins, Kelsey Mitchell décide de ramener son équipe dans la rencontre. Elle impulse un 13-0 qui permet au Fever de revenir à deux possessions avant que Li Yueru n’arrête l’hémorragie grâce à un panier avec une faute d’Aliyah Boston (81-74).

Ce panier de la Chinoise n’est pas suffisant pour mettre fin au bel élan du Fever puisque les joueuses de Stephanie White recollent à une unité grâce à un nouveau panier de Kelsey Mitchell, autrice de 12 de ses 24 points dans le dernier acte. Néanmoins, alors qu’elle a la balle de match entre les mains, elle est bien défendue par J.J. Quinerly et manque son tir.

Au final, les Wings s’imposent 81-80 grâce notamment aux 21 points de Paige Bueckers. Un succès qui permet du même coup aux Lynx d’être la première équipe qualifiée pour les playoffs 2025 qui débuteront le 14 septembre prochain.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.