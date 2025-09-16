Rookie de l’année en WNBA : Paige Bueckers fait presque l’unanimité

Sans surprise, c'est Paige Bueckers qui a décroché le trophée de « Rookie de l'année » en WNBA. La joueuse des Dallas Wings fait presque l'unanimité, avec 70 voix possibles sur 72, Sonia Citron récoltant les deux autres !
Titulaire lors de ses 36 matches, l'ancienne star de UConn a ainsi cumulé 19.2 points, 5.4 passes, 3.9 rebonds et 1.6 interception de moyenne en 33,3 minutes, à 47.4% de réussite au tir. Elle était ainsi première chez les rookies en termes de points (692), de points par match, de passes (194) et de passes par match.
Même si Dallas a fini à la dernière place de la ligue avec 10 victoires pour 34 défaites, Paige Bueckers a battu plusieurs records de franchise et a terminé troisième de l’histoire de la WNBA pour le nombre total de points et de passes d’une rookie. Seules Caitlin Clark (769) et Seimone Augustus (744) avaient ainsi fait mieux au niveau des points. Alors que Caitlin Clark (337) et Ticha Penicheiro (224) avaient fait mieux au niveau des passes.
Le 20 août contre Los Angeles, Paige Bueckers a aussi établi un record WNBA pour une rookie avec 44 points (17/21 au tir), devenant la première joueuse de l’histoire à marquer 40 points ou plus avec au moins 80% de réussite.
LE PALMARÈS COMPLET
1998 – Tracy Reid, Charlotte
1999 – Chamique Holdsclaw, Washington
2000 – Betty Lennox, Minnesota
2001 – Jackie Stiles, Portland
2002 – Tamika Catchings, Indiana
2003 – Cheryl Ford, Detroit
2004 – Diana Taurasi, Phoenix
2005 – Temeka Johnson, Washington
2006 – Seimone Augustus, Minnesota
2007 – Armintie Price, Chicago
2008 – Candace Parker, Los Angeles
2009 – Angel McCoughtry, Atlanta
2010 – Tina Charles, Connecticut
2011 – Maya Moore, Minnesota
2012 – Nneka Ogwumike, Los Angeles
2013 – Elena Delle Donne, Chicago
2014 – Chiney Ogwumike, Connecticut
2015 – Jewell Loyd, Seattle
2016 – Breanna Stewart, Seattle
2017 – Allisha Gray, Dallas
2018 – A’ja Wilson, Las Vegas
2019 – Napheesa Collier, Minnesota
2020 – Crystal Dangerfield, Minnesota
2021 – Michaela Onyenwere, New York
2022 – Rhyne Howard, Atlanta
2023 – Aliyah Boston, Indiana
2024 – Caitlin Clark, Indiana
2025 – Paige Bueckers, Dallas