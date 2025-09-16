Rookie de l’année en WNBA : Paige Bueckers fait presque l’unanimité

Sans surprise, c'est Paige Bueckers qui a décroché le trophée de « Rookie de l'année » en WNBA. La joueuse des Dallas Wings fait presque l'unanimité, avec 70 voix possibles sur 72, Sonia Citron récoltant les deux autres !

Titulaire lors de ses 36 matches, l'ancienne star de UConn a ainsi cumulé 19.2 points, 5.4 passes, 3.9 rebonds et 1.6 interception de moyenne en 33,3 minutes, à 47.4% de réussite au tir. Elle était ainsi première chez les rookies en termes de points (692), de points par match, de passes (194) et de passes par match.

Même si Dallas a fini à la dernière place de la ligue avec 10 victoires pour 34 défaites, Paige Bueckers a battu plusieurs records de franchise et a terminé troisième de l’histoire de la WNBA pour le nombre total de points et de passes d’une rookie. Seules Caitlin Clark (769) et Seimone Augustus (744) avaient ainsi fait mieux au niveau des points. Alors que Caitlin Clark (337) et Ticha Penicheiro (224) avaient fait mieux au niveau des passes.

Le 20 août contre Los Angeles, Paige Bueckers a aussi établi un record WNBA pour une rookie avec 44 points (17/21 au tir), devenant la première joueuse de l’histoire à marquer 40 points ou plus avec au moins 80% de réussite.

LE PALMARÈS COMPLET

1998 – Tracy Reid, Charlotte

1999 – Chamique Holdsclaw, Washington

2000 – Betty Lennox, Minnesota

2001 – Jackie Stiles, Portland

2002 – Tamika Catchings, Indiana

2003 – Cheryl Ford, Detroit

2004 – Diana Taurasi, Phoenix

2005 – Temeka Johnson, Washington

2006 – Seimone Augustus, Minnesota

2007 – Armintie Price, Chicago

2008 – Candace Parker, Los Angeles

2009 – Angel McCoughtry, Atlanta

2010 – Tina Charles, Connecticut

2011 – Maya Moore, Minnesota

2012 – Nneka Ogwumike, Los Angeles

2013 – Elena Delle Donne, Chicago

2014 – Chiney Ogwumike, Connecticut

2015 – Jewell Loyd, Seattle

2016 – Breanna Stewart, Seattle

2017 – Allisha Gray, Dallas

2018 – A’ja Wilson, Las Vegas

2019 – Napheesa Collier, Minnesota

2020 – Crystal Dangerfield, Minnesota

2021 – Michaela Onyenwere, New York

2022 – Rhyne Howard, Atlanta

2023 – Aliyah Boston, Indiana

2024 – Caitlin Clark, Indiana

2025 – Paige Bueckers, Dallas