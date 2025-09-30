Au tour de Stephanie White et de Becky Hammon de passer à la caisse

Le Game 3 de vendredi, entre les Lynx et le Mercury, a été marqué par la très grosse colère de Cheryl Reeve après la blessure de Napheesa Collier sur une interception d’Alyssa Thomas.

En conférence de presse, l’entraîneuse des Lynx avait estimé que les arbitres présents lors de cette rencontre n’avaient pas les compétences nécessaires pour arbitrer un tel match de playoffs…

Cheryl Reeve avait été ensuite suspendue par la WNBA et n’avait pas pu être sur le banc de son équipe pour la quatrième manche entre Minnesota et Phoenix, au terme de laquelle la franchise de Minneapolis a vu sa saison prendre fin. La technicienne des Lynx avait aussi écopé d'une amende de 15 000 dollars.

Après cet événement, les coaches des Aces et du Fever, Becky Hammon et Stephanie White, ont été interrogées sur les propos tenus par Cheryl Reeve et elles ont toutes les deux défendu leur collègue du Minnesota.

Nouvelle amende pour Stephanie White

De ce que j’ai entendu, elle n’a rien dit de faux, elle a dit la vérité », a répondu Becky Hammon. De son côté, Stephanie White a également appuyé les critiques de Cheryl Reeve : « Je pense qu’elle a soulevé beaucoup de bons points. Les mêmes conversations reviennent souvent et cela arrive dans toutes les équipes, de la part de tous les entraîneurs et de toutes les joueuses. Je pense qu’à un moment donné, il y a une certaine responsabilité. Tous les aspects de notre ligue se sont améliorés, mais pas celui-ci. »

Des propos qui n’ont pas plu à la WNBA, qui a décidé de distribuer une amende de 1 000 dollars aux deux entraîneuses. Ce n’est pas la première amende de Stephanie White cette saison puisqu’elle avait été sanctionnée en mai dernier pour avoir critiqué les arbitres du match entre le Liberty et le Fever, perdu par Indiana.

En juin, l’entraîneuse du Fever avait déjà souligné les problèmes de l’arbitrage lors du duel électrique opposant son équipe à Connecticut. « Tout le monde s’améliore dans cette ligue, sauf les arbitres » avait-elle déjà déclaré.