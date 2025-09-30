Janelle Salaün et Dominique Malonga dans la All-WNBA Rookie Team !

Après avoir distribué tous ses trophées individuels, la WNBA a révélé sa « All-Rookie Team » de cette saison 2025 avec deux Françaises dans la liste : Dominique Malonga et Janelle Salaün. Elles accompagnent le duo des Mystics Kiki Iriafen et Sonia Citron tandis que la Rookie de l’Année Paige Bueckers complète ce cinq.

Les sélections de Dominique Malonga et de Janelle Salaün sont le résultat d'une première saison réussie dans deux contextes bien différents. Pour commencer, la numéro 2 de la dernière Draft a dû attendre plusieurs semaines avant d’avoir un temps de jeu conséquent avec le Storm, mais une fois sur le terrain, elle a écrit l’histoire en devenant notamment la plus jeune joueuse à réaliser un double-double avec ses 14 points et 10 rebonds en juillet face au Sky.

Certes, l'ancienne prodige de l'Asvel termine cette première saison avec 7.6 points, 4.7 rebonds et 0.7 contre de moyenne, mais on retiendra surtout ses 8.7 points, 8.7 rebonds et 1.1 contre de moyenne en playoffs, ou ses neuf matches à 10 points et plus en août.

Deux sélections historiques

Janelle Salaün s'est de son côté vite imposée comme une joueuse majeure de la nouvelle équipe des Valkyries, qui a connu les playoffs dès sa première saison, du jamais-vu pour une franchise d’expansion. La sœur de Tidjane a terminé son premier exercice avec 11.3 points et 5.1 rebonds à 36% à 3-points.

« Janelle Salaün a réalisé une incroyable saison rookie et cette sélection est amplement méritée » la félicite son entraîneuse Natalie Nakase. « Elle est concentrée à fond sur le basket et sur la manière dont elle peut aider cette équipe à gagner. Elle a fait preuve de maturité tout au long de la saison, ce qui est impressionnant pour quelqu’un qui joue sa première année en WNBA. »

Ainsi, Janelle Salaün et Dominique Malonga deviennent les deux premières joueuses nées en France à être sélectionnées dans cette All-Rookie Team. La Franco-Camerounaise Monique Akoa-Makani est la principale absente de cette liste alors qu'elle a pourtant réalisé une très bonne saison avec le Mercury. Alors qu’elle n’a pas été draftée, elle a su se trouver une place de titulaire à Phoenix, une équipe sur le point de jouer les WNBA Finals.

Si la WNBA précise que Janelle Salaün et Dominique Malonga sont nées en France, c'est qu'il y avait déjà eu une Française dans une All-Rookie Team de la ligue féminine. Il s'agit de Bria Hartley, en 2014, mais l'actuelle joueuse de Connecticut est née et a grandi aux Etats-Unis, ayant la nationalité française par sa mère.