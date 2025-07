Dominique Malonga dans l’histoire de la WNBA grâce à son premier double-double

Seattle se rendait à Chicago pour défier une équipe du Sky privée d’Angel Reese et d’Ariel Atkins. Une rencontre vite pliée par le Storm puisque les coéquipières de Gabby Williams (10 points, 7 passes, 3 interceptions) comptaient déjà 15 points d’avance au cours du premier quart-temps (24-9).

Et cette rencontre facile pour les joueuses de Noelle Quinn a permis à Dominique Malonga de se montrer. Dans le premier acte, elle joue un pick-and-roll avec Gabby Williams pour inscrire ses premiers points de la partie. À la mi-temps, la Française pointe à six points et cinq rebonds et elle va continuer sur cette belle lancée après la pause.

Si dans le troisième acte, la numéro 2 de la Draft 2025 est plutôt discrète, elle débute son quatrième quart-temps en prenant le meilleur sur Kamilla Cardoso pour atteindre les 10 unités. À 24 secondes de la fin de la partie alors que le Storm compte déjà plus de 30 points d’avance, Dominique Malonga enfonce un peu plus le clou en inscrivant son premier tir à 3-points en carrière et atteint la barre des 14 points, son record en WNBA.

Devant Liz Cambage

Ainsi, dans ce large succès du Storm (95-57), Dominique Malonga finit avec 14 points et 10 rebonds pour devenir la plus jeune joueuse de la Grande Ligue féminine à réaliser un double-double.

Du haut de ses 19 ans et 250 jours, elle devance désormais Liz Cambage et ses 19 ans et 290 jours lorsqu’elle avait compilé 18 points et 10 rebonds face aux San Antonio Stars, en 2011.

Un peu plus anecdotique, elle est également devenue la plus jeune joueuse à atteindre les 100 points en WNBA.

« Je ne me mets pas de pression lorsque j’arrive sur le terrain » confie la Française. « Je ne me dis pas que je dois mettre 10 points ou quelque chose comme ça. Je cherche avant tout à amener de l’énergie sur le terrain. »

Durant la première moitié de saison, la Française jouait seulement neuf minutes par match, pour 4.1 points et 2.9 rebonds de moyenne. Toutefois, Dominique Malonga est ravie de son début d’aventure en WNBA : « Je pense que la première moitié de saison s’est bien passée. Je continue de grandir chaque jour. »

Prochain rendez-vous pour le Storm ce samedi pour défier les Mystics des rookies Kiki Iriafen et Sonia Citron.

Dominique Malonga’s historic career-high performance ⬇️ 14 PTS | 10 REB | 3 AST | 2 BLK https://t.co/mIXbgePbVs pic.twitter.com/nVURa4kEzc — WNBA (@WNBA) July 25, 2025

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.