Le Mercury retrouve les Finals et envoie les Lynx en vacances !

Elles l'ont fait ! Après avoir sorti les championnes en titre du New York Liberty, les joueuses du Mercury ont réussi l'exploit de sortir la meilleure équipe de la saison régulière en quatre manches pour prendre la route des WNBA Finals, quatre ans après la dernière accession de la franchise de l'Arizona à ce stade !

Malgré la suspension de la coach Cheryl Reeve et les blessures de DiJonai Carrington et Napheesa Collier, les Lynx emmenées par Kayla McBride (31 points) n'ont pas été loin de réaliser l'exploit et de renvoyer la série à Minneapolis. Mais les actions décisives de DeWanna Bonner (13 points) et Alyssa Thomas (23 points) dans le final, sans oublier les 21 points de Satou Sabally, ont fini par faire pencher la balance du côté du Mercury.

Comme attendu, les Lynx ont joué leur va-tout d'entrée en tentant d'imposer une grosse pression pour prendre le large, ce qui a fonctionné ! Sous l'impulsion de Jessica Shepard et Kayla McBride, Minnesota s'est alors retrouvé à +14 en fin de premier quart-temps (11-25). Mais c'était sans compter sur la force de caractère de cette équipe de Phoenix, qui a su mettre le coup de collier nécessaire pour reprendre la tête à la pause, grâce à une Satou Sabally dans tous les bons coups, à l'image de ses deux flèches à 3-points, puis un 9-2 conclu par le 3-points de Monique Akoa Makani et le lay-up de DeWanna Bonner (38-36).

DeWanna Bonner fait lever la foule

Pas de quoi faire plier Minnesota pour autant, les Lynx ayant répliqué par une pluie de 3-points signés Alanna Smith, Bridget Carleton, Kayla McBride par trois fois et Courtney Williams pour reprendre jusqu'à 13 points d'avance en fin de troisième quart-temps (53-66). Sans céder à la panique, Phoenix a progressivement retrouvé ses sensations, s'appuyant sur les qualités de scoreuse et de passeuse d'une Alyssa Thomas survoltée, et l'adresse extérieure d'une DeWanna Bonner qui a fait lever la salle à chacun de ses trois paniers à 3-points, pour revenir à -6 sur un service de Monique Akoa Makani (62-68), repasser devant (72-70), puis prendre l'avantage de façon définitive (77-73). De véritables uppercuts auxquels les Lynx n'ont (presque) pas su répondre…

En effet, les deux paniers miraculeux à 3-points de Kayla McBride n'ont fait que retarder l'échéance. Car DeWanna Bonner a ensuite su ajouter deux points de plus au lancer-franc, avant de laisser Alyssa Thomas finir le boulot d'un lay-up main gauche. Minnesota s'attendait tellement à ce que l'ailière cherche une passe qu'elle lui a laissé le champ libre vers le panier !

Les Lynx ont complètement bafouillé leurs dernières tentatives, à l'image du air-ball de Kayla McBride, et Phoenix a pu célébrer son succès après deux ultimes lancer-francs de Kahleah Copper (86-81) !

Place à la finale WNBA, que Phoenix retrouve quatre ans après avoir perdu face à Chicago. Le dernier succès de la franchise de l'Arizona remonte à 2014, toujours face à Chicago. Reste à savoir qui d'Indiana ou Las Vegas se trouvera cette fois sur son chemin.