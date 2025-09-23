Dominique Malonga revient sur son « incroyable saison » en WNBA

Deuxième choix de la Draft, Dominique Malonga est montée en puissance au fil des semaines pour sa première saison WNBA, et la jeune intérieure française représente l'avenir à son poste, et dans sa franchise. L'ancienne espoir de l'Asvel a le potentiel d'une « franchise player ». C'est sa coéquipière Nneka Ogwumike qui le dit.

« Je trouve ça génial » répond Dominique Malonga lorsqu'on lui rapporte les propos de sa capitaine. « Quand j’ai été draftée ici, c’était justement pour construire quelque chose. Et la saison que j’ai passée a été incroyable. Je ne me vois pas ailleurs. J’ai hâte d’être la saison prochaine pour continuer à grandir avec cette franchise, parce que toutes les personnes ici m’ont accueillie tellement chaleureusement, des coéquipières au staff technique, en passant par toute l’organisation. Donc je suis vraiment reconnaissante d’avoir pu jouer pour cette franchise et j’ai hâte de continuer dans les années à venir pour continuer à bâtir avec eux. »

Focalisée sur sa progression

Avec 8.7 points, 8.7 rebonds et 1.7 contre en moyenne, et surtout le panier de la gagne dans le Game 2, Dominique Malonga a marqué les esprits lors de la série face aux Aces.

Face à elle, la référence du genre : A'ja Wilson, première joueuse à remporter quatre trophées de MVP.

« Mes confrontations face à A’ja ont été une super opportunité pour moi parce que j’ai énormément appris en quelques minutes passées à défendre sur elle. Je dis toujours que l’essentiel c’est d’y aller à fond, et c’est ce que j’ai essayé de faire. Il y avait énormément de préparation bien sûr : quand tu joues contre une triple MVP, tu dois être prête. J’ai essayé de l’être autant que possible. Peu importe comment ça s’est fini pour nous, j’étais tellement fière d’avoir aidé mon équipe à gagner le Game 2. Pour moi, c’était peut-être l’un des plus beaux matchs de ma vie en termes d’émotions, de ce que j’ai ressenti. C’était vraiment spécial et je garderai ce souvenir pour toujours. »

Désormais, place à la saison européenne, et Dominique Malonga aura toujours Gabby Williams comme coéquipière puisque les deux évolueront au Fenerbahçe.

« Ce sera ma première saison européenne (en Euroleague) donc j’ai hâte de voir ce que ça donne sur la grande scène en Europe. C’est aussi une organisation sérieuse, avec de très bonnes joueuses et un environnement de haut niveau pour continuer à progresser, parce que je reste focalisée sur ma progression » conclut-elle.