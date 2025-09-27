Kevin Love parti pour rester dans l’Utah ?

Rien ne bouge pour le moment dans le dossier Kevin Love. Marc Stein et Jake Fischer expliquent effectivement que le champion 2016 ne devrait pas être libéré dans l'immédiat par le Jazz, qui attend de son côté à ce que l'ailier fort soit présent pour le début du « training camp », la semaine prochaine.
Aucun « buyout » ne devrait d'ailleurs être signé avec Utah tant que l'intérieur de tout juste 37 ans n'aura pas trouvé de nouveau point de chute. Dans l'idéal, il visera évidemment un candidat au titre, et non pas une franchise en totale (re)construction qui donnera la priorité à ses jeunes.
Arrivé à Salt Lake City début juillet, dans le cadre du transfert impliquant Norman Powell et John Collins, Kevin Love reste sur une dernière année compliquée, tant sportivement (5.3 points et 4.1 rebonds sur à peine 11 minutes et 23 matchs) que personnellement (décès de son père).
Dans un premier temps, l'ancien joueur de Minnesota, Cleveland et Miami devrait donc partager son vécu et son expérience avec Walker Kessler, Kyle Filipowski et Taylor Hendricks. En attendant de trouver ce fameux nouveau défi sportif, alors qu'il souhaite atteindre la barre des 20 saisons en carrière et qu'il s'apprête à entamer sa 18e.
|Kevin Love
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2008-09
|MIN
|81
|25
|45.9
|10.5
|78.9
|3.4
|5.7
|9.1
|1.0
|2.5
|0.4
|1.5
|0.6
|11.1
|2009-10
|MIN
|60
|29
|45.0
|33.0
|81.5
|3.8
|7.2
|11.0
|2.3
|2.3
|0.7
|1.9
|0.4
|14.0
|2010-11 ☆
|MIN
|73
|36
|47.0
|41.7
|85.0
|4.5
|10.7
|15.2
|2.5
|2.0
|0.6
|2.1
|0.4
|20.2
|2011-12 ☆
|MIN
|55
|39
|44.8
|37.2
|82.4
|4.1
|9.2
|13.3
|2.0
|2.8
|0.9
|2.3
|0.5
|26.0
|2012-13
|MIN
|18
|34
|35.2
|21.7
|70.4
|3.6
|10.4
|14.0
|2.3
|1.9
|0.7
|2.2
|0.5
|18.3
|2013-14 ☆
|MIN
|77
|36
|45.7
|37.6
|82.1
|2.9
|9.6
|12.5
|4.4
|1.8
|0.8
|2.5
|0.5
|26.1
|2014-15
|CLE
|75
|34
|43.4
|36.7
|80.4
|1.9
|7.9
|9.7
|2.2
|1.9
|0.7
|1.6
|0.5
|16.4
|2015-16
|CLE
|77
|32
|41.9
|36.0
|82.2
|1.9
|8.0
|9.9
|2.4
|2.1
|0.8
|1.8
|0.5
|16.0
|2016-17 ☆
|CLE
|60
|31
|42.7
|37.3
|87.1
|2.5
|8.6
|11.1
|1.9
|2.1
|0.9
|2.0
|0.3
|19.0
|2017-18 ☆
|CLE
|59
|28
|45.8
|41.5
|88.0
|1.7
|7.5
|9.3
|1.7
|2.0
|0.7
|1.5
|0.4
|17.6
|2018-19
|CLE
|22
|27
|38.5
|36.1
|90.4
|1.5
|9.4
|10.9
|2.2
|2.5
|0.3
|1.9
|0.2
|17.0
|2019-20
|CLE
|56
|32
|45.0
|37.4
|85.4
|1.0
|8.8
|9.8
|3.2
|1.6
|0.6
|2.5
|0.3
|17.6
|2020-21
|CLE
|25
|25
|40.9
|36.5
|82.4
|0.7
|6.8
|7.4
|2.5
|1.0
|0.6
|1.5
|0.1
|12.2
|2021-22
|CLE
|74
|23
|43.0
|39.2
|83.8
|1.2
|6.1
|7.2
|2.2
|1.4
|0.4
|1.3
|0.2
|13.6
|2022-23 *
|All Teams
|62
|20
|38.9
|33.4
|87.9
|1.0
|5.5
|6.4
|1.9
|1.6
|0.3
|1.1
|0.2
|8.2
|2022-23 *
|CLE
|41
|20
|38.9
|35.4
|88.9
|1.0
|5.8
|6.8
|1.9
|1.6
|0.2
|1.1
|0.2
|8.5
|2022-23 *
|MIA
|21
|20
|38.8
|29.7
|85.7
|0.8
|4.9
|5.7
|1.9
|1.5
|0.4
|1.1
|0.2
|7.7
|2023-24
|MIA
|55
|17
|44.0
|34.4
|78.7
|1.1
|5.1
|6.1
|2.1
|1.8
|0.3
|0.9
|0.2
|8.8
|2024-25
|MIA
|23
|11
|35.7
|35.8
|69.6
|1.0
|3.1
|4.1
|1.0
|0.9
|0.7
|0.6
|0.2
|5.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.