Kevin Love parti pour rester dans l’Utah ?

Rien ne bouge pour le moment dans le dossier Kevin Love. Marc Stein et Jake Fischer expliquent effectivement que le champion 2016 ne devrait pas être libéré dans l'immédiat par le Jazz, qui attend de son côté à ce que l'ailier fort soit présent pour le début du « training camp », la semaine prochaine.

Aucun « buyout » ne devrait d'ailleurs être signé avec Utah tant que l'intérieur de tout juste 37 ans n'aura pas trouvé de nouveau point de chute. Dans l'idéal, il visera évidemment un candidat au titre, et non pas une franchise en totale (re)construction qui donnera la priorité à ses jeunes.

Arrivé à Salt Lake City début juillet, dans le cadre du transfert impliquant Norman Powell et John Collins, Kevin Love reste sur une dernière année compliquée, tant sportivement (5.3 points et 4.1 rebonds sur à peine 11 minutes et 23 matchs) que personnellement (décès de son père).

Dans un premier temps, l'ancien joueur de Minnesota, Cleveland et Miami devrait donc partager son vécu et son expérience avec Walker Kessler, Kyle Filipowski et Taylor Hendricks. En attendant de trouver ce fameux nouveau défi sportif, alors qu'il souhaite atteindre la barre des 20 saisons en carrière et qu'il s'apprête à entamer sa 18e.

Kevin Love Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 MIN 81 25 45.9 10.5 78.9 3.4 5.7 9.1 1.0 2.5 0.4 1.5 0.6 11.1 2009-10 MIN 60 29 45.0 33.0 81.5 3.8 7.2 11.0 2.3 2.3 0.7 1.9 0.4 14.0 2010-11 ☆ MIN 73 36 47.0 41.7 85.0 4.5 10.7 15.2 2.5 2.0 0.6 2.1 0.4 20.2 2011-12 ☆ MIN 55 39 44.8 37.2 82.4 4.1 9.2 13.3 2.0 2.8 0.9 2.3 0.5 26.0 2012-13 MIN 18 34 35.2 21.7 70.4 3.6 10.4 14.0 2.3 1.9 0.7 2.2 0.5 18.3 2013-14 ☆ MIN 77 36 45.7 37.6 82.1 2.9 9.6 12.5 4.4 1.8 0.8 2.5 0.5 26.1 2014-15 CLE 75 34 43.4 36.7 80.4 1.9 7.9 9.7 2.2 1.9 0.7 1.6 0.5 16.4 2015-16 CLE 77 32 41.9 36.0 82.2 1.9 8.0 9.9 2.4 2.1 0.8 1.8 0.5 16.0 2016-17 ☆ CLE 60 31 42.7 37.3 87.1 2.5 8.6 11.1 1.9 2.1 0.9 2.0 0.3 19.0 2017-18 ☆ CLE 59 28 45.8 41.5 88.0 1.7 7.5 9.3 1.7 2.0 0.7 1.5 0.4 17.6 2018-19 CLE 22 27 38.5 36.1 90.4 1.5 9.4 10.9 2.2 2.5 0.3 1.9 0.2 17.0 2019-20 CLE 56 32 45.0 37.4 85.4 1.0 8.8 9.8 3.2 1.6 0.6 2.5 0.3 17.6 2020-21 CLE 25 25 40.9 36.5 82.4 0.7 6.8 7.4 2.5 1.0 0.6 1.5 0.1 12.2 2021-22 CLE 74 23 43.0 39.2 83.8 1.2 6.1 7.2 2.2 1.4 0.4 1.3 0.2 13.6 2022-23 * All Teams 62 20 38.9 33.4 87.9 1.0 5.5 6.4 1.9 1.6 0.3 1.1 0.2 8.2 2022-23 * CLE 41 20 38.9 35.4 88.9 1.0 5.8 6.8 1.9 1.6 0.2 1.1 0.2 8.5 2022-23 * MIA 21 20 38.8 29.7 85.7 0.8 4.9 5.7 1.9 1.5 0.4 1.1 0.2 7.7 2023-24 MIA 55 17 44.0 34.4 78.7 1.1 5.1 6.1 2.1 1.8 0.3 0.9 0.2 8.8 2024-25 MIA 23 11 35.7 35.8 69.6 1.0 3.1 4.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.2 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.