Les Knicks retireront-ils le maillot de Carmelo Anthony ?

Quelques jours après que Chauncey Billups ne milite pour son retrait de maillot à Denver, Carmelo Anthony parviendra-t-il à recevoir pareil honneur de la part des Knicks, cette fois-ci ?
D'après « l'insider » Ian Begley de SNY, cela discuterait en tout cas pour que le numéro 7 porté par « Melo » finisse au plafond du Madison Square Garden. En coulisses, cela aurait d'ailleurs commencé à pousser en ce sens dès l'annonce de sa retraite, en 2023. Avec l'entrée au Hall of Fame de l'intéressé, on imagine que les discussions ont repris de plus belle et que le soutien reste toujours aussi fort…
Déjà présent au Hall of Fame de New York depuis 2024, Carmelo Anthony a évolué sous les couleurs des Knicks entre 2011 et 2017 (All-Star chaque année). Arrivant par la grande porte dans cette ville qu'il connaît tant, pour y être né (à Brooklyn) et y avoir grandi, puis la quittant par une plus petite, sans jamais atteindre de finale de conférence.
La décision de retirer, ou non, le maillot du désormais Hall of Famer reviendra en tout cas au propriétaire de la franchise, James Dolan. Dans l'histoire new-yorkaise, ils sont huit à avoir été récompensés de la sorte : Walt Frazier, Dick Barnett, Earl Monroe, Dick McGuire, Willis Reed, Dave DeBusschere, Bill Bradley et Patrick Ewing. Seuls McGuire et Ewing n'avaient pas gagné de titre non plus…
|Carmelo Anthony
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2003-04
|DEN
|82
|37
|42.6
|32.2
|77.7
|2.2
|3.8
|6.1
|2.8
|2.7
|1.2
|3.0
|0.5
|21.0
|2004-05
|DEN
|75
|35
|43.1
|26.6
|79.6
|1.9
|3.8
|5.7
|2.6
|3.1
|0.9
|3.0
|0.4
|20.8
|2005-06
|DEN
|80
|37
|48.1
|24.3
|80.8
|1.5
|3.4
|4.9
|2.7
|2.9
|1.1
|2.7
|0.5
|26.5
|2006-07
|DEN
|65
|38
|47.6
|26.8
|80.8
|2.2
|3.8
|6.0
|3.8
|3.1
|1.2
|3.6
|0.4
|28.9
|2007-08
|DEN
|77
|36
|49.2
|35.4
|78.6
|2.3
|5.1
|7.4
|3.4
|3.3
|1.3
|3.3
|0.5
|25.7
|2008-09
|DEN
|66
|35
|44.3
|37.1
|79.3
|1.6
|5.2
|6.8
|3.4
|3.0
|1.1
|3.0
|0.4
|22.8
|2009-10
|DEN
|69
|38
|45.8
|31.6
|83.0
|2.2
|4.4
|6.6
|3.2
|3.3
|1.3
|3.0
|0.4
|28.2
|2010-11 *
|All Teams
|77
|36
|45.5
|37.8
|83.8
|1.5
|5.8
|7.3
|2.9
|2.9
|0.9
|2.7
|0.6
|25.6
|2010-11 *
|DEN
|50
|36
|45.2
|33.3
|82.3
|1.5
|6.1
|7.6
|2.8
|2.7
|0.9
|2.8
|0.6
|25.2
|2010-11 *
|NYK
|27
|36
|46.1
|42.4
|87.2
|1.5
|5.2
|6.7
|3.0
|3.3
|0.9
|2.4
|0.6
|26.3
|2011-12
|NYK
|55
|34
|43.0
|33.5
|80.4
|1.6
|4.7
|6.3
|3.6
|2.8
|1.1
|2.6
|0.4
|22.6
|2012-13
|NYK
|67
|37
|44.9
|37.9
|83.0
|2.0
|4.9
|6.9
|2.6
|3.1
|0.8
|2.6
|0.5
|28.7
|2013-14
|NYK
|77
|39
|45.2
|40.2
|84.8
|1.9
|6.2
|8.1
|3.1
|2.9
|1.2
|2.6
|0.7
|27.4
|2014-15
|NYK
|40
|36
|44.4
|34.1
|79.7
|1.8
|4.8
|6.6
|3.1
|2.2
|1.0
|2.2
|0.4
|24.2
|2015-16
|NYK
|72
|35
|43.4
|33.9
|82.9
|1.4
|6.4
|7.7
|4.2
|2.5
|0.9
|2.4
|0.5
|21.9
|2016-17
|NYK
|74
|34
|43.3
|35.9
|83.3
|0.8
|5.1
|5.9
|2.9
|2.7
|0.8
|2.1
|0.5
|22.4
|2017-18
|OKC
|78
|32
|40.4
|35.7
|76.7
|0.9
|5.0
|5.8
|1.3
|2.5
|0.6
|1.3
|0.6
|16.2
|2018-19
|HOU
|10
|29
|40.5
|32.8
|68.2
|0.9
|4.5
|5.4
|0.5
|3.2
|0.4
|0.8
|0.7
|13.4
|2019-20
|POR
|58
|33
|43.0
|38.5
|84.5
|1.2
|5.1
|6.3
|1.5
|3.0
|0.8
|1.7
|0.5
|15.4
|2020-21
|POR
|69
|25
|42.1
|40.9
|89.0
|0.5
|2.6
|3.1
|1.5
|2.1
|0.7
|0.9
|0.6
|13.4
|2021-22
|LAL
|69
|26
|44.1
|37.5
|83.0
|0.9
|3.3
|4.2
|1.0
|2.4
|0.7
|0.9
|0.8
|13.3
|Total
|1260
|35
|44.7
|35.5
|81.4
|1.6
|4.6
|6.2
|2.7
|2.8
|1.0
|2.4
|0.5
|22.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.