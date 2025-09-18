Après sa meilleure saison en carrière, Keon Johnson est coupé par les Nets

S'ils sont, certes, bien en-dessous de la limite sur le plan financier, les Nets avaient quand même besoin de dégraisser leur effectif pour arriver au nombre de joueurs autorisés (15). Ainsi, Hoopshype nous apprend que c'est Keon Johnson qui a été coupé par la franchise new-yorkaise, à quelques jours du début du « training camp ».

Cela peut surprendre quand on sait que l'arrière de 23 ans sort de sa meilleure saison en carrière : 10.6 points, 3.8 rebonds, 2.2 passes et 1 interception. En étant surtout apparu à 56 reprises dans le cinq de Jordi Fernandez en 2024/25. Seuls Nic Claxton (62) et Cam Johnson (57) avaient fait mieux que lui, lors de cette campagne placée sous le signe de la reconstruction (et des blessures).

Néanmoins, comme plusieurs jeunes (Nolan Traoré, Egor Demin, Ben Saraf, Kobe Bufkin…) sont arrivés sur les lignes arrières de Brooklyn, et que Cam Thomas est finalement resté, il fallait bien sacrifier quelqu'un et c'est donc Keon Johnson qui a été choisi. Alors même qu'il avait été prolongé fin juin…

Keon Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 * All Teams 37 19 35.3 34.0 80.4 0.6 1.5 2.2 2.1 1.9 0.8 1.2 0.3 7.2 2021-22 * POR 22 26 35.7 34.8 83.3 0.8 1.9 2.7 2.9 2.2 1.0 1.8 0.5 9.7 2021-22 * LAC 15 9 33.3 27.3 76.2 0.4 1.0 1.4 0.9 1.4 0.5 0.5 0.1 3.5 2022-23 POR 40 10 37.6 34.6 65.9 0.3 0.8 1.1 1.5 1.1 0.5 1.1 0.1 4.7 2023-24 BRK 5 12 38.1 40.0 91.7 0.6 0.8 1.4 0.6 1.0 0.6 1.0 0.2 6.2 2024-25 BRK 79 24 38.9 31.4 77.0 0.8 3.0 3.8 2.2 2.6 1.0 1.5 0.4 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.