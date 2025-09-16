Kobe Bufkin passe des Hawks aux Nets

Ce n'est évidemment pas le transfert de l'été, mais ESPN rapporte que les Hawks ont décidé de se séparer de Kobe Bufkin. Il est ainsi envoyé chez les Nets en échange d'une simple compensation financière.

Drafté en 15e position en 2023, le meneur n'était jamais parvenu à s'imposer en deux ans à Atlanta. Il faut dire qu'il a enchaîné les blessures, d'abord au cours de sa saison rookie (17 matchs en NBA et 14 matchs en G-League), et surtout au cours de sa saison sophomore (10 matchs en NBA et aucun en G-League). Il touchera 4.5 millions de dollars en 2025/26 avec une « team option » de 6.9 millions de dollars pour 2026/27.

Sorti de Michigan, Kobe Bufkin aura désormais l'occasion se relancer à Brooklyn, dans un effectif où il y aura de la concurrence sur les lignes arrières (Cam Thomas, Egor Demin, Nolan Traoré, Ben Saraf, Keon Johnson, Tyrese Martin…) mais où personne ne semble avoir l'assurance d'apparaître dans le cinq de Jordi Fernandez.

Il y a maintenant 15 joueurs sous contrat garanti chez les Nets, tandis que les Hawks réalisent de petites économies et se créent une « trade exception » de 4.5 millions de dollars avec ce transfert.

Kobe Bufkin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 ATL 17 12 37.0 22.5 50.0 0.4 1.6 1.9 1.6 1.2 0.4 0.6 0.3 4.8 2024-25 ATL 10 12 38.3 21.1 72.2 0.5 1.6 2.1 1.7 0.9 0.3 0.8 0.2 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.