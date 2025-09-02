Guerschon Yabusele pense que les fans des Knicks l’adoreront

S'il est actuellement concentré sur la France, engagée en plein EuroBasket, « captain » Guerschon Yabusele n'en oublie pas non plus les Knicks, sa future nouvelle équipe.

Membre de la franchise new-yorkais depuis début juillet, et pour les deux prochaines années, l'ailier-fort français devra se faire à un tout nouvel environnement, après s'être rapidement acclimaté à Philadelphie, pour son grand retour en NBA. Où il avait donc su immédiatement séduire ses entraîneurs, ses coéquipiers et ses fans…

À en croire Guerschon Yabusele, dont l'arrivée enchante déjà Mike Brown et Miles McBride, pour ne citer qu'eux, cela ne devrait pas non plus poser de problème à New York.

« Les Knicks, c'est une grande et magnifique franchise » indique-t-il déjà, avant de s'attarder sur son profil. « Je peux déjà dire aux fans que mon ADN leur conviendra parfaitement. J'apporte de la passion, parfois même de la colère, et de la combativité, de l'agressivité. Je peux leur promettre que je vais aider l'équipe à remporter le plus de victoires possible. L'équipe est bonne et veut atteindre les playoffs, donc je peux assurément aider à remplir cette mission. »

Finalistes de conférence en titre, les Knicks auront une belle carte à jouer dans la conférence Est, où les Celtics et les Pacers vont avoir du mal à rester bien placés au classement, tandis que les Cavaliers, les Bucks, le Magic et les Sixers, voire les Pistons ou les Hawks, devraient lutter avec eux pour le Top 4.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 70 27 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.