Guerschon Yabusele : « On les a laissés imposer leur rythme »

C'est le premier accroc de l'ère Freddy Fauthoux. Après deux victoires face à la Belgique et la Slovénie lors de cet EuroBasket 2025, l'Equipe de France a donc chuté (82-69) face à Israël.

Mais le sélectionneur rappelle que les Bleus restent « une équipe en construction », qui manque encore de repères et d'une hiérarchie établie, surtout quand les choses tournent mal.

« On doit grandir en vivant des choses comme ça. C'est un coup d'arrêt, pas une affaire en soi. On a encore des matches à venir qui sont très importants et intéressants pour la suite. Ce n'est pas un stop définitif, ce n'est pas une désillusion non plus. La plus grosse déception, c'est l'écart » confie-t-il. « On a perdu pied, ça peut arriver. Par contre, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est qu'on a souvent du mal à se mettre en route. »

Freinés par la zone, les Bleus n'ont ainsi pas réussi à trouver les bons couloirs de pénétration et à faire sauter le verrou adverse, pour attaquer les intérieurs israéliens, pourtant pas les plus intimidateurs du tournoi.

« Il y a des choses dont je ne peux pas forcément parler… »

« Je pense que nos qualités de un-contre-un et athlétiques effraient les adversaires » glisse encore Freddy Fauthoux. « Ils nous laissent beaucoup de distance. Ce qui est dommage, c'est qu'on a beaucoup de joueurs adroits qui ne sont pas en confiance et en réussite en ce moment. Ça fait partie du basket. »

Sur ce match, la France termine ainsi à un bien faible 8/32 derrière la ligne à 3-points. Et heureusement qu'Elie Okobo (4/6) a trouvé la mire, car le trio Francisco – Maledon – Hifi termine lui à 0/13 de loin en cumulé…

« Je n'explique pas la défaite et son ampleur. Ils ont joué leur jeu en face. On n'était pas bons en défense, pas bons en attaque. On a joué plus perso aujourd'hui » peste Guerschon Yabusele. « On n'a pas eu les bonnes situations, on les a laissés imposer leur rythme. Regardez le match, vous allez comprendre. Il y a des choses dont je ne peux pas forcément parler mais je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Ça fait déjà plusieurs matches. »

Des déclarations étonnantes de la part du capitaine, agacé par les prises de risques individuelles de certains ?