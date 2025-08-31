L’Equipe de France tombe dans le piège tendu par Israël

Privés d'Alexandre Sarr (mollet), les Bleus visaient la passe de trois face à Israël, une équipe a priori prenable, voire un ton en dessous. Mais, en travers offensivement tout le match, complètement paralysés par une défense de zone pourtant pas insurmontable, l'Equipe de France a raté une première opportunité de valider son ticket pour les huitièmes de finale. Deni Avdija (23 points, 8 rebonds, 5 interceptions) et Yam Madar (17 points) ont été les bourreaux de Bleus peu inspirés (82-69), qui devront donc se ressaisir impérativement face à la Pologne.

Les Bleus empêtrés dans la zone

Moins de 24 heures après leur deuxième match de poule, les deux équipes manquent de jambes, et de finitions (près du cercle) en début de partie. La France entame bien avec un dunk de Mam Jaiteh mais, à l'image de deux contres de Guerschon Yabusele, ce sont les défenses qui dominent. Pour preuve, les Bleus n'inscrivent que 4 points en 6 minutes, penchant probablement trop vers l'extérieur. L'entrée en jeu du héros d'hier, Sylvain Francisco, dessine un début d'élan.

Confirmé par Zaccharie Risacher qui frappe à 3-points, par deux fois, et face à certains coéquipiers du Maccabi, Jaylen Hoard est lui aussi très saignant, avec 8 points à 4/4 aux tirs. Les Bleus se réveillent enfin et passent un 14-2 intéressant pour prendre 10 points d'avance (18-8). Côté israélien, Deni Avdija porte logiquement l'attaque, plaçant un gros dunk et provoquant un four de fautes. Il permet aux siens de bien recoller à la fin du premier quart (22-17).

Yam Madar et Roman Sorkin maintiennent la pression et passent même devant en début de deuxième quart, profitant de la gabegie offensive tricolore. Zaccharie Risacher rameute à nouveau les siens avec un dunk aérien, et un contre tout aussi impressionnant de hauteur sur Sorkin ! Mais, confrontés à une bonne vieille zone des familles, les Bleus se cassent les dents en la jouant solistes (Nadir Hifi notamment), ce qui force deux temps morts de Coach Fauthoux. Il semble enfin entendu en fin de première mi-temps avec plus de passes avant le tir, mais il y a encore du boulot à la pause (36-36)…

Deni Avdija et Yam Madar, bourreaux des Bleus

Le pain s'accumule sur la planche au retour des vestiaires, avec Madar et Avdija qui font mouche à 3-points. Ginat déborde Jaiteh pour le panier primé et Israël continue de jouer les trouble-fêtes pendant que les Bleus se cherchent encore. Yabusele sert Hoard sous le cercle et les Bleus s'approchent enfin du cercle. Il y a du mieux dans l'attaque française mais ça reste encore très pauvre dans l'adresse aux tirs et la création. Avant les deux réussites consécutives d'Okobo en toute fin de 3e quart, les Bleus en étaient à un piteux 3/17 derrière l'arc. La France est devant d'un petit point avant le dernier acte (56-55).

Okobo reprend le match là où il l'avait laissé, avec un 3e tir de loin de suite, pour 10 points consécutifs. Mais Avdija répond lui par 6 points de suite et Madar le roublard donne même 11 points d'avance après une nouvelle attaque stérile des Bleus. Complètement à court d'imagination en attaque, sans aucune velléité d'aller provoquer les intérieurs israéliens, pourtant pas féroces, les Bleus se compliquent en plus la tâche en ne verrouillant pas leur rebond défensif.

Madar ne boude pas son plaisir d'enfoncer un peu plus le clou dans le cercueil français. Avdija se pend au cercle et l'écart est définitif, la défaite inévitable pour les Bleus qui sont restés muets plus de 4 minutes dans le “crunch time”, un obstacle évidemment insurmontable à ce niveau de compétition.

Avec 13 points seulement en quatrième quart-temps, la troupe de Freddy Fauthoux, qui n'aura pas trouvé de solutions alternatives sur son banc, a montré ses limites offensives et s'incline sans contestation possible (82-69). C'est la première défaite de Fauthoux à la tête de l'équipe alors qu'il faudra rebondir mardi, face à la Pologne (20h30).