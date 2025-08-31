Les Bleus privés d’Alexandre Sarr face à Israël

À 17h00 (TMC, TF1+ et beIN Sports 1), l'Equipe de France va tenter de réaliser la passe de trois face à Israël.

Avec la densité de leur effectif, les Bleus ont un net avantage, même si Freddy Fauthoux se méfie d'une « équipe pas facile à jouer », qui reste tout de même friable dans la raquette, comme la Pologne l'a démontré.

Le problème, c'est que le secteur intérieur de la France, déjà léger, sera en plus privé d'Alex Sarr. La FFBB a ainsi annoncé que l'intérieur des Wizards était ménagé, la faute à une alerte au mollet…

Dommage car le profil du frère d'Olivier aurait été précieux pour faire notamment face à Roman Sorkin, l'intérieur fuyant du Maccabi Tel-Aviv. En son absence, il ne reste donc que Jaylen Hoard, Mam Jaiteh et Guerschon Yabusele pour tenir la raquette de l'Equipe de France, et profiter des limites israéliennes, notamment au rebond.

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 67 27 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.