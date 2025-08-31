Les matchs s'enchaînent à grande vitesse dans le Groupe D de cet EuroBasket 2025 puisque, en back-to-back, l’Équipe de France défie Israël dès 17h00 (TMC, TF1+ et beIN Sports 1), ce dimanche. En jeu ? Conserver la première position dans le groupe et s'assurer une place pour les huitièmes de finale de la compétition.

LES CLÉS DE LA RENCONTRE

– Ne pas laisser Deni Avdija s'enflammer. Ce n'est pas le même calibre que Luka Doncic, mais Deni Avdija est presque dans la même position que la superstar slovène, avec énormément de responsabilités offensives et la capacité de prendre les matchs à son compte, si on lui permet de se lancer.

Pour l'instant, l'ailier des Blazers n'est pas encore à son meilleur niveau dans cet Euro, surtout au niveau de l'adresse mais face à la Pologne, son activité générale (23 points, 9 rebonds, 5 passes) a fait vaciller l'équipe locale, sur certaines séquences. Ce fut ainsi le cas dans le troisième quart-temps, quand Israël a effacé son déficit pour même prendre l'avantage. Malheureusement pour lui, ça n'a pas suffi face à un Jordan Loyd clutch. Deni Avdija a d'ailleurs eu le shoot de la gagne au buzzer, mais son tir à 3-points était un peu trop court.

– Profiter des limites israéliennes sous le cercle. Très active sur les lignes de passe, la sélection israélienne aime se projeter en contre-attaque. Par contre, elle a du mal à protéger son cercle, et à tenir son rebond. Face à la faible Islande, elle a ainsi gagné de peu la bataille du rebond (41-40) avant de souffrir dans le domaine face à la Pologne (40-33). Avec ses intérieurs (Jaylen Hoard, Mam Jaiteh, Guerschon Yabusele) mais également ses ailiers (Bilal Coulibaly…) qui aiment aller gratter des rebonds, les Bleus ont les moyens de s'offrir des deuxième, voire des troisième chances. De quoi peser sur le moral israélien, tout en les empêchant de courir, même si Alex Sarr, victime d'une alerte musculaire, ne sera pas en tenue pour cette rencontre.

Le principal enjeu pour les intérieurs français sera de contrôler Roman Sorkin, le joueur de 2m08 du Maccabi Tel-Aviv qui aime s'écarter et qui peut poser des problèmes par sa mobilité et son dynamisme.

L'EFFECTIF D'ISRAËL

Meneurs : Yam Madar (Hapoel Tel-Aviv / Israël), Guy Palatin (Hapoel Tel-Aviv / Israël)

Arrières/ailiers : Deni Avdija (Portland Trail Blazers / NBA), Ethan Burg (Tennessee Volunteers / NCAA), Khadeen Carrington (Hapoel Jerusalem / Israël), Rafi Menco (Hapoel HaEmek), Bar Timor (Hapoel Tel-Aviv / Israël), Yovel Zoosman (Hapoel Jerusalem / Israël)

Intérieurs : Tomer Ginat (Hapoel Tel-Aviv / Israël), Nimrod Levi (Hapoel Jerusalem / Israël), Itay Segev (Hapoel Tel-Aviv / Israël), Roman Sorkin (Maccabi Tel-Aviv / Israël)

Coach : Ariel Beit-Halahmy

L'EFFECTIF DE LA FRANCE

Meneurs : Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas / Lituanie), Theo Maledon (Real Madrid / Espagne)

Arrières/ailiers : Isaïa Cordinier (Anadolou Efes / Turquie), Bilal Coulibaly (Washington Wizards / NBA), Nadir Hifi (Paris Basketball), Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia / Espagne), Elie Okobo (Monaco), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks / NBA)

Intérieurs : Jaylen Hoard (Maccabi Tel-Aviv / Israël), Mam Jaiteh (Dubai BC / Emirats Arabes Unis), Alex Sarr (Washington Wizards / NBA), Guerschon Yabusele (New York Knicks / NBA)

Coach : Freddy Fauthoux

DIFFUSION

À partir de 17h00, en clair sur TMC (et TF1+) mais également sur beIN Sports 1