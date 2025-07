Miles McBride enthousiaste suite aux arrivées de Jordan Clarkson et Guerschon Yabusele

Le banc des Knicks était le moins prolifique de la saison passée, et les dirigeants ont fait le nécessaire cet été pour offrir à Mike Brown davantage d'options. Aussi, Jordan Clarkson et Guerschon Yabusele sont arrivés, pour le plus grand plaisir du nouvel entraîneur de New York. « On vient d’ajouter deux nouveaux joueurs qui vont apporter beaucoup de polyvalence à notre façon de jouer », avait-il déclaré.

L'ancien coach des Kings n'est pas le seul à être enthousiaste devant l'ancien joueur du Jazz et celui des Sixers. Miles McBride va dans le même sens que le technicien.

« Clarkson est un vétéran, qui a fait de bonnes choses dans la ligue. Il peut noircir la feuille de statistiques et marquer à haut niveau », commente le sixième homme des Knicks. « Ajouter Guershon, c'est bien aussi, évidemment. Tout le monde a vu ce qu'il a fait aux Jeux olympiques et cette dynamique s'est traduite pendant la saison. On est très impatient de jouer avec lui. »

Et si le trio Miles McBride – Jordan Clarkson – Guerschon Yabusele devenait une référence parmi les bancs de la ligue la saison prochaine ? C'est ce que le premier espère.

« J'ai le sentiment qu'on va jouer vite, qu'on va utiliser plusieurs joueurs. Si on regarde les Finals, le Thunder et les Pacers avaient une grosse profondeur de banc. On est tous des joueurs NBA donc si vous êtes dans l'équipe, vous êtes capables d'aider », conclut ainsi le meneur/arrière.

Miles McBride Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 40 9 29.6 25.0 66.7 0.1 0.9 1.1 1.0 1.1 0.3 0.1 0.0 2.2 2022-23 NYK 64 12 35.8 29.9 66.7 0.2 0.6 0.8 1.1 0.9 0.6 0.4 0.1 3.5 2023-24 NYK 68 20 45.2 41.0 86.0 0.5 1.0 1.5 1.7 1.6 0.7 0.4 0.1 8.3 2024-25 NYK 64 25 40.6 36.9 81.3 0.7 1.8 2.5 2.9 1.7 1.0 0.6 0.3 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.