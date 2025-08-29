Zaccharie Risacher s’estime « chanceux » d’avoir Trae Young à ses côtés

« Actuellement concentré sur l'Euro » avec la France, Zaccharie Risacher en a tout de même profité pour dire tout le bien qu'il pense de Trae Young, le meneur All-Star immédiatement charmé par lui, et qui lui a ensuite délivré le plus de passes décisives (100) en 2024/25.

« J'ai la sensation d'avoir créé une vraie connexion avec lui au cours de la saison » confie l'ailier de 20 ans, chez BasketNews. « Honnêtement, ça a été génial pour moi de jouer avec lui. C'est évidemment l'un des meilleurs passeur de la ligue… »

Pour Zaccharie Risacher, qui a finalement terminé deuxième du vote pour le titre de Rookie de l'année (12.6 points, 3.6 rebonds et 1.2 passe de moyenne), il était même difficile de rêver meilleur coéquipier (et mentor) pour s'adapter à sa nouvelle vie en NBA.

« J'ai la sensation d'avoir eu de la chance de pouvoir commencer en NBA et disputer ma saison rookie avec lui à mes côtés » ajoute le Français, éliminé lors du play-in avec les Hawks. « Puis, c'est aussi un super gars en dehors du terrain, donc c'est excitant de le revoir en septembre. »

Outre Trae Young, Zaccharie Risacher aura aussi l'occasion de côtoyer Kristaps Porzingis à Atlanta. Un nouveau coéquipier, arrivé en provenance de Boston et qu'il pourrait même croiser à l'Euro, en cas de France/Lettonie. Avant qu'il ne permette à son équipe de décoller en 2025/26 ?

« Je pense que ça va être super, j'ai un peu discuté avec lui et ça a l'air d'être un bon gars » s'enthousiasme déjà le 1er choix de la Draft 2024. « C'est un peu difficile de se projeter dès maintenant dans cette nouvelle équipe en NBA, mais je pense que c'est un super ajustement pour la saison prochaine. »

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 75 25 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 2.0 0.7 1.2 0.5 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.