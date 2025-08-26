Zaccharie Risacher : « On peut réaliser quelque chose de grand »

Peu s'en souviennent, mais il y a 25 ans, bien avant Evan Fournier, un autre joueur français avait porté le maillot de l'Olympiakos, et il s'agissait de Stéphane Risacher.

Vingt-cinq ans après son père, Zaccharie Risacher était de passage en Grèce ce week-end avec les Bleus, et il faut rappeler que l'ailier des Hawks n'était pas encore né lorsque son père y avait disputé deux saisons.

« C'est seulement la deuxième fois que je viens en Grèce. Je n'étais jamais allé à l'OAKA (salle d'Athènes), je n'avais pas le temps » explique-t-il à un média grec. « J'ai entendu tellement d'histoires sur le pays et sur cette salle, depuis que mon père jouait à l'Olympiakos. J'ai appris des anecdotes sur la culture grecque, et c'est quelque chose de spécial. Mais en même temps, je ne connais pas grand-chose du pays. »

À 20 ans seulement, l'ailier des Hawks s'est très vite imposé chez les Bleus. Dans son style si caractéristique, sans tirer la couverture à lui. « Je veux contribuer de toutes les manières possibles. En défense, en marquant, au rebond… », énumère-t-il. « Je suis un joueur flexible et je dois m'assurer de m'adapter, de faire le bon choix et de créer la bonne phase au bon moment, afin d'aider au maximum. »

Un axe de progression : le dribble

Même si la France a terminé cette phase de préparation invaincue, elle n'est quasiment pas citée parmi les favoris pour le titre, voire le podium. Mais Zaccharie Risacher y croit. « Je pense que nous avons de bonnes chances. Nous jouons bien en équipe, nous aimons jouer ensemble, et c'est le plus important. Nous nous concentrons sur nous-mêmes et sur la façon de donner le meilleur de nous-mêmes. On peut réaliser quelque chose de grand à l'Euro ».

Sur le plan individuel, il a déjà une piste de progression pour réussir cet Euro, mais aussi sa deuxième saison NBA.

« Je veux être plus à l'aise avec le ballon. C'est un autre domaine dans lequel je souhaite progresser. Trouver mes repères sur le terrain et être efficace balle en main est quelque chose que je souhaite. Je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir le ballon entre les mains. Je veux être capable de créer et de marquer. Être plus à l'aise balle en main sera ma prochaine étape » conclut-il ainsi.

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 75 25 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 2.0 0.7 1.2 0.5 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.