Manette en main, ça donne quoi NBA 2K26 ?

Les plus impatients apprécieront sans doute de pouvoir prendre le jeu en main dès ce vendredi, 29 août. Car les détenteurs des éditions Superstar et Leave No Doubt peuvent effectivement jouer à NBA 2K26 une semaine avant sa sortie officielle, prévue pour le 5 septembre.

Avant ça, et comme chaque année, 2K Sports a en tout cas convié influenceurs et médias pour tester le nouvel opus de l’une des plus célèbres simulations de sport. De quoi constater que la fluidité reste de mise manette en main.

Comme dans NBA 2K25, on apprécie tout particulièrement de mesurer les différences entre chaque joueur, mais surtout entre chaque superstar, mises en valeur par le fameux moteur ProPlay. Mention spéciale à Shai Gilgeous-Alexander, l'athlète en couverture.

Tous les voyants sont au vert ?

La manière de shooter, de se déplacer ou de dribbler des vedettes de la Grande Ligue est ainsi reproduite quasi à l’identique, en grande partie chez les hommes, mais aussi chez les femmes (A'ja Wilson en tête…), ce qui contentera assurément les adeptes du réalisme.

Car ce NBA 2K26 reste bel et bien une référence en la matière, entre le « gameplay » qui se renforce chaque année et les animations immersives de plus en plus riches en avant-match, entre les temps-morts ou à la mi-temps.

Pour prendre cet opus en main, et on rappellera qu'il s'agissait d'une version non finalisée, cela demande parfois un temps d'adaptation, comme quand il faut s'habituer à la nouvelle jauge de shoot, qui implique de multiplier les « timings parfaits » pour espérer faire augmenter, à mesure que les niveaux de difficulté augmentent, son pourcentage d'adresse.

La frustration prédominera donc chez les moins patients, et notamment chez ceux qui s'aventureront dans les modes en ligne, comme ce « Triple Threat Park » qui fait de Victor Wembanyama l'arme de démolition ultime avec son combo « taille – shoot – mobilité – dextérité » (dans le genre, Nikola Jokic n'est pas mal non plus…).

Quid du « MyCareer » ?

Outre la fluidité et le réalisme, on pourrait également ajouter les termes de naturel et d'immersion pour qualifier ce NBA 2K26. Du parquet aux tribunes, la mise en scène continue de bluffer et le rendu est proche de ce que l'on peut observer à la télévision.

Le côté divertissement n'est pas délaissé pour autant, puisque l'on se retrouve toujours pris dans cet enchaînement de parties dès l'instant où notre maîtrise du « gameplay » est plus importante (ou carrément totale). Se frotter à l'ordinateur, qui gagne encore en intelligence et en logique, est aussi un peu plus savoureux.

On demande cependant à voir si les modes « MyTeam » et « MyPlayer » parviendront à trouver le bon équilibre entre plaisir et dépense, alors que les options de conception de joueur restent extrêmement nombreuses, ou si le mode « MyCareer » réussira à attirer foule avec son nouveau scénario intitulé Out of Bounds (aux cinématiques semble-t-il moins difficiles à supporter).

Autant de points qui pourraient toutefois ne plus être d'actualité, en cas d'apparition d'une mise à jour forcée par les premières critiques de la communauté. Ce qui est finalement assez fréquent, quand on repense aux précédentes éditions. Mais il faudrait être de mauvaise foi, ou alors très exigeant, pour ne pas se laisser globalement séduire par NBA 2K26.

Et ainsi admettre qu'il s'agit cette année encore de ce qui se fait de mieux au royaume de la simulation de sport. À vos manettes !

