NBA 2K26 | Le ProPlay espère affiner le « gameplay »

La campagne de promotion de NBA 2K26 est officiellement lancée depuis la parution des quatre couvertures du jeu, dont la sortie mondiale est prévue pour le 5 septembre (le 29 août en accès anticipé). Quatre jaquettes sur lesquelles on retrouvera donc Shai Gilgeous-Alexander sur l'édition standard, Angel Reese sur la version « WNBA » (indisponible en France), Carmelo Anthony sur la « Superstar » et les trois sur l'édition « Leave No Doubt ».

Il y a deux semaines, 2K Sports avait communiqué son programme pour poursuivre le teasing des nouveautés présentes dans NBA 2K26. Et cette semaine, on parle donc du « gameplay ». Pour rappel, ce « Courtside Report » concerne les consoles de la « Gen 9 » : PS5, Xbox Series X|S, PC (via Steam), et Nintendo Switch 2.

L'an II de la technologie ProPlay

Mis en place l'an dernier, le moteur de capture de mouvements ProPlay, qui retranscrit des séquences et mouvements réels, provenant de matchs NBA, entend se rapprocher toujours plus de la réalité. Oubliez les capteurs et les séances interminables en studio pour capter les actions signature de chaque joueur. 2K Sports pioche désormais directement à travers les matchs NBA, décuplant son arsenal de possibilités.

Le ProPlay a ainsi été perfectionné pour plus de personnalisation, avec notamment un nouveau moteur de mouvement dynamique qui se veut plus travaillé sur les mouvements du bas du corps et leur importance sur les déplacements ou les impulsions. Tous les différents styles de tir seront répertoriés, de celui de Tyrese Haliburton à l'inévitable Stephen Curry, ainsi que tous les moves signature de la plupart des acteurs de la ligue.

Le ProPlay va également agir sur le rythme de tir, qui a été retravaillé pour donner plus de réactivité sur le mécanisme de tir. En attaque, les intérieurs pourront tirer profit de nouveaux tirs signatures au poste. Les joueurs pourront aussi combiner les styles de layup, pour créer leur propre collection de layup personnalisée.

Pour mettre l’accent sur le gameplay, davantage basé sur les compétences à un niveau plus difficile, le timing ‘Vert' ou ‘Tir Manqué' sera universel tandis que le timing ‘Layup' sera activé en permanence.

Plus de rythme ?

La défense a également été retouchée pour essayer de coller au mieux à l'intensité du haut niveau sur demi-terrain, que ce soit le timing de rebond, des collisions plus crédibles dans les airs, là encore grâce au ProPlay. De nouvelles commandes ont également été ajoutées pour bonifier l'arsenal de passes, de dribbles ou de finitions.

Enfin, la vitesse globale du jeu récompensera les joueurs qui prennent des décisions rapidement et qui ont un temps de réaction rapide. Des améliorations et caractéristiques supplémentaires incluent un mécanisme de protection rapide pour que les meneurs puissent notamment se protéger des interceptions.

2K Sports promet également que l'intelligence artificielle va permettre aux adversaires de mieux s'adapter des deux côtés du terrain, avec notamment des prises à deux plus réactives.

NBA 2K26 précise aussi que son tutoriel sera plus complet, avec plus de niveaux intermédiaires pour permettre aux novices et aux joueurs plus aguerris de maîtriser ou revoir chaque nouveauté, de la base à la moindre subtilité.