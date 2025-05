Rendez-vous le 5 septembre pour NBA 2K26

L’annonce n’est pas passée inaperçue cette semaine, lorsque le calendrier de sorties de la compagnie d’édition « Take Two » pour le mois de septembre a été dévoilé. Au milieu d’autres gros titres, on trouvait notamment NBA 2K26, annoncé pour le vendredi 5 septembre 2025 ! C’est quasiment jour pour jour la même date que pour l’opus précédent, sorti le 6 septembre 2024.

Des premières infos concrètes autour des nouveautés de l’édition 2026 sont attendues dans les prochaines semaines. Reste à connaître l’identité du joueur qui sera mis en avant sur la jaquette…

Quel joueur « couverture ?

Qui pour succéder à Jayson Tatum sur la couverture du jeu ? Les choix sont assez larges, et le premier d’entre eux est sans nul doute Victor Wembanyama, qui a donné un énorme coup de boost au jeu au regard des chiffres relayés par 2K Sports en janvier dernier à l’occasion de sa venue lors des NBA Paris Games.

Le nombre de joueurs actifs au quotidien en France a augmenté depuis deux ans, tandis qu’à l’échelle mondiale, le nombre de matchs des Spurs sélectionné pour le mode « Play Now Online » a explosé (+61% par rapport à la saison dernière, et +517% par rapport à la saison précédente).

Pour autant, « Wemby » n’a que 21 ans et pourrait être gardé pour plus tard. D’autant que 2K a de belles autres options à étudier, que ce soit le MVP Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, qui n’en finit plus de rayonner sur ces playoffs 2025, ou encore Jalen Brunson, le meneur héroïque des Knicks.

Pour l’heure, NBA 2K25 fait toujours l’actualité, alors que la saison 7 est à l’honneur depuis une semaine pour les modes MyCareer et MyTeam. Jalen Brunson est par ailleurs le joueur mis à l’honneur cette saison. Un signe ?