NBA 2K26 : le mode MyTeam unit les joueuses WNBA et les joueurs NBA

Pour la première fois dans l’histoire du jeu, NBA 2K26 intègre pleinement les joueuses de la WNBA dans le mode MyTEAM, permettant aux fans de former des équipes mêlant légendes et stars actuelles des deux ligues. Cette mise à jour majeure s’accompagne de nombreuses nouveautés comme le tournoi hebdomadaire King of the Court doté d’un prix de 10 000 dollars, de nouvelles cartes Game Changer, un mode coopératif 5v5 All-Star Team-Up…

Mais d'abord, la WNBA, dont l'engouement explose aux Etats-Unis, débarque dans le mode MyTeam, et il sera donc possible d'associer Sabrina Ionescu et Stephen Curry, ou Angel Reese, Kevin Durant et Shai Gilgeous-Alexander au Thunder ! Ou bien, pour les nostalgiques de créer un alley-oop entre Sheryl Swoopes et Shaquille O’Neal. Ce mode inclut un rang Domination WNBA dédié, les tenues et terrains officiels de la WNBA (mais avec ligne à 3-points NBA). Aux commentaires : Kevin Harlan, Greg Anthony et Stan Van Gundy.

Nouveaux contenus et modes

: cartes consommables offrant des bonus uniques (multiplicateurs de REP ou points MyTEAM, évolution automatique de cartes, réduction de difficulté, etc.). Triple Threat Park at Night : retour de Sunset Beach (NBA 2K15) pour Gen 9, ambiance nocturne et néons, terrains 3v3 et 2v2, nouvelles récompenses et bonus Streak Buster.

Parmi les autres améliorations détaillées sur cette page, on a noté la mise en place d'un plafond salarial pour les joueurs solo, un système de développement des entraîneurs, les échanges de cartes Victory ou encore de nouvelles récompenses Showdown et Crest en Domination.