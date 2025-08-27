Matthew Strazel accompagnera le groupe France à l’Euro

Comme en témoigne sa réaction sur les réseaux sociaux, où il a déclaré que « la foudre [s'abattait] » sur lui et qu'il n'avait « pas de mots, que des larmes », on se doute que Matthew Strazel est particulièrement déçu. Touché à la cuisse, il a dû déclarer forfait pour le prochain Euro et c'est Nadir Hifi qui l'a remplacé au pied levé.

Pour autant, les deux hommes continueront de se côtoyer dans les jours à venir, puisque le staff de l'équipe de France a décidé d'emmener Matthew Strazel en Pologne !

« Ce qui m’a réchauffé le cœur c’est que le staff me propose de venir avec eux » apprécie le meneur, qui jouera donc les accompagnateurs de luxe, à Katowice. « Même si c’est dur pour moi, je peux aider l’équipe à ma manière et j’ai sauté sur l’occasion. Si ça peut aider certains gars de m’avoir à côté d’eux, c’est avec grand plaisir. »

« La meilleure décision à prendre »

La preuve que le groupe tricolore vit bien et qu'à seulement 23 ans, Matthew Strazel s'impose déjà comme l'un des cadres de cette équipe.

Cela s'est vu en préparation, où il a conservé une place de titulaire, comme sous Vincent Collet lors des Jeux olympiques 2024, et cela se confirme pour de bon, avec cette décision de Frédéric Fauthoux et de son staff.

Une façon pour lui de réactiver immédiatement le mode compétiteur, après avoir appris qu'il ne disputerait pas cet EuroBasket 2025 : « Le staff me l’a annoncé après le match à Athènes… Je m’étais préparé à me dire : tu vas te battre et ça va aller… Mais je n’en veux à personne. Ce n’est pas une blessure très grave, mais simplement un mauvais timing. Je n’aurais sans doute pas pu être à 100% avant les huitièmes de finale… Pour l’équipe, c’était la meilleure décision à prendre… C’est d’autant plus dur que j’avais le sentiment d'avoir des facilités pour m’exprimer, me faire écouter. [Le sentiment d'avoir] une place de leader naturel. »