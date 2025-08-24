La France étouffe la Grèce de Giannis Antetokounmpo et termine sa préparation invaincue !

Privés de Matthew Strazel pour ce dernier match de préparation à l'Eurobasket 2025 face à la Grèce à Athènes, les Français ont signé une prestation globale remarquable pour aller chercher un 5/5 et faire le plein de confiance avant le début de la compétition, ce jeudi face à la Belgique.

On redoutait l'impact de Giannis Antetokounmpo au regard du secteur intérieur léger de la France. Mais les hommes de Freddy Fauthoux ont affiché une défense irréprochable, haussant le ton à chaque quart-temps pour étouffer complètement leur adversaire. En attaque, les Bleus ont également su briller en équipe pour faire la différence au fil de la rencontre, de Guerschon Yabusele à Théo Maledon (16 points) en passant par Bilal Coulibaly, Alex Sarr ou encore Timothé Luwawu-Cabarrot.

Concentrés malgré la tempête

Guerschon Yabusele a parfaitement lancé les Bleus en attaquant le match par un 3/3 à 3-points (9-3). La Grèce a très vite repris ses esprits autour de Giannis Antetokounmpo entre le 2+1 de Kostas Sloukas et le 3-points de Tyler Dorsey avant que le dunk de Kostas Antetokounmpo ne vienne conclure un 15-4 en faveur des locaux (18-13).

Malgré ses six ballons perdus en premier quart-temps, la France a réussi à sauver les meubles grâce à Elie Okobo et Sylvain Francisco aux lancers (20-17).

Les Grecs ont repris les commandes avec la paire Larentzakis-Toliopoulos à 3-points puis un nouveau coup de chaud de Giannis Antetokounmpo conclu par deux lancers de Kostas Sloukas pour sceller le plus gros écart du match (46-36).

Zaccharie Risacher a réussi à relancer les Bleus grâce à deux paniers de suite, avant de laisser Bilal Coulibaly à 3-points répondre à Tyler Dorsey pour recoller à -6 à la pause (49-43).

Le block de Mam Jaiteh sur Giannis Antetokounmpo !

Bilal Coulibaly a repris le troisième quart-temps avec la même agressivité en scorant rapidement cinq points, et la France a progressivement étouffé son adversaire, s'appuyant tour à tour sur les forces du collectif de Fred Fauthoux. Il y a eu le block de Mam Jaiteh sur le « Greek Freak » qui a permis à Guerschon YabuseleGuerschon Yabusele d'ajouter deux points de plus, les trois lancers de Théo Maledon et Zaccharie Risacher, l'effort d'Alex Sarr au rebond récompensé, et le 3-points dans le corner signé Timothé Luwawu-Cabarrot (57-66) !

Le momentum s'est poursuivi en faveur des tricolores sur un dunk autoritaire d'Alex Sarr et un 3-points culotté de Zaccharie Risacher pour propulser la France à +13 au terme d'un 28-9 passé en 9 minutes (58-71).

Alex Sarr a enfoncé le clou en enchaînant deux gros dunks, suite à une passe laser puis une grosse défense de Sylvain Francisco (61-75). Le 3-points au buzzer de la possession d'Isaïa Cordinier a offert un matelas suffisamment confortable à la France (66-80) pour s'en tirer avec la victoire, 92 à 77, après un ultime coup d'éclat sur un dunk de TLC en transition. La Grèce débutera pour sa part face à l'Italie, également ce jeudi.