Nadir Hifi rappelé pour remplacer Matthew Strazel

Absent face à la Grèce, pour le dernier match de prépa des Bleus, Matthew Strazel va aussi manquer l'Euro…

Touché à la cuisse face à l’Espagne le 16 août dernier, le meneur a été suivi par son club de Monaco lors du break de trois jours accordés aux joueurs puis par le staff médical des Bleus à son retour dans le groupe, en Grèce.

L'espoir était qu'il puisse récupérer à temps pour le début de la compétition européenne, le 27 août. Sauf que des examens complémentaires, réalisés à Athènes, ont confirmé que le joueur devait rester éloigné des terrains quelque temps, avant une période de remise à niveau physique. Ce qui le rendait indisponible trop longtemps.

En conséquence, Nadir Hifi a été appelé pour le remplacer. Il rejoindra les Bleus lundi, directement en Pologne.