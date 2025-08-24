NBA
Nadir Hifi rappelé pour remplacer Matthew Strazel

Publié le 24/08/2025

Touché à la cuisse, Matthew Strazel ne pourra pas disputer l'EuroBasket 2025. En conséquence, Nadir Hifi est rappelé pour intégrer la liste des 12 joueurs de l'Equipe de France.

Touché à la cuisse face à l’Espagne le 16 août dernier, le meneur a été suivi par son club de Monaco lors du break de trois jours accordés aux joueurs puis par le staff médical des Bleus à son retour dans le groupe, en Grèce.

L'espoir était qu'il puisse récupérer à temps pour le début de la compétition européenne, le 27 août. Sauf que des examens complémentaires, réalisés à Athènes, ont confirmé que le joueur devait rester éloigné des terrains quelque temps, avant une période de remise à niveau physique. Ce qui le rendait indisponible trop longtemps.

En conséquence, Nadir Hifi a été appelé pour le remplacer. Il rejoindra les Bleus lundi, directement en Pologne.

Par Dimitri Kucharczyk
