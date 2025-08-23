NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

L’Equipe de France à 11 face à la Grèce

Publié le 23/08/2025 à 15:30 Twitter Facebook

Préparation Eurobasket – Dimanche, à Athènes, les Bleus seront privés de Matthew Strazel.

équipe de france

Dimanche, à 19h00, l'Equipe de France va disputer son dernier match de préparation, et ce sera à Athènes face à la Grèce. Un dernier tour de piste avant les choses sérieuses prévues jeudi face à la Belgique.

Pour cette rencontre, Frédéric Fauthoux ne pourra compter que sur onze joueurs puisque la Fédération a annoncé que Matthew Strazel était ménagé en raison d'une douleur à la cuisse droite. Pas question de prendre de risque pour cette répétition générale face à l'une des grosses cylindrées de la compétition.

Vendredi, la Grèce, privée de Giannis Antetokounmpo, s'est imposée face à l’Italie (76–74) portant son bilan à 4 victoires pour 2 défaites dans ces préparatifs. Kostas Sloukas et Dinos Mitoglou étaient aussi ménagés, mais les trois devraient être présents dimanche pour le dernier match de préparation contre la France.

En l’absence de ce trio, Tyler Dorsey (14 point) a été le plus en vue, épaulé de Kostas Papanikolaou (11 points) et Kostas Antetokounmpo (9 points, 6 rebonds).

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes