L’Equipe de France à 11 face à la Grèce

Dimanche, à 19h00, l'Equipe de France va disputer son dernier match de préparation, et ce sera à Athènes face à la Grèce. Un dernier tour de piste avant les choses sérieuses prévues jeudi face à la Belgique.

Pour cette rencontre, Frédéric Fauthoux ne pourra compter que sur onze joueurs puisque la Fédération a annoncé que Matthew Strazel était ménagé en raison d'une douleur à la cuisse droite. Pas question de prendre de risque pour cette répétition générale face à l'une des grosses cylindrées de la compétition.

Vendredi, la Grèce, privée de Giannis Antetokounmpo, s'est imposée face à l’Italie (76–74) portant son bilan à 4 victoires pour 2 défaites dans ces préparatifs. Kostas Sloukas et Dinos Mitoglou étaient aussi ménagés, mais les trois devraient être présents dimanche pour le dernier match de préparation contre la France.

En l’absence de ce trio, Tyler Dorsey (14 point) a été le plus en vue, épaulé de Kostas Papanikolaou (11 points) et Kostas Antetokounmpo (9 points, 6 rebonds).