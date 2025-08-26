Equipe de France : le bilan individuel de la préparation

Si le bilan de victoires d'une préparation à une compétition n'est jamais un indicateur fiable à 100%, la nouvelle Equipe de France, cru Freddy Fauthoux 2025, semble bien née. Tenant leurs adversaires à 71,2 points en moyenne, les Bleus ont déjà compris le message primaire et fondamental : il faudra défendre pour obtenir des minutes !

Sachant également que les Bleus n'ont clairement pas été épargnés par les blessures, une hécatombe complétée malheureusement par le forfait de Matthew Strazel, pourtant très en forme, cet Euro 2025 sera placé sous le signe du renouveau. Voire de l'expérimentation avec des joueurs qui découvrent le plus haut niveau. Et une raquette particulièrement légère avec quatre intérieurs de métier, pas forcément très grands non plus…

Sans pression, ce groupe à géométrie variable peut s'inspirer de ses aînés lors du Mondial chinois de 2019, avec cet état d'esprit de jouer les trouble-fêtes. Et les anciens comme Nicolas Batum n'en attendent pas moins, espérant voir la relève atteindre les quarts de finale. Et après, advienne que pourra !

****

Matthew Strazel (6 points, 3 passes)

Promu titulaire après s'être établi lors de la dernière olympiade, Matthew Strazel va malheureusement devoir manquer la compétition, la faute à une cuisse droite douloureuse. Un bien vilain coup du sort ! Clutchissime face au Japon aux JO, le meneur du Rocher est rapidement devenu un véritable patron du jeu.

Face à l'Espagne notamment, où il a non seulement été à l'origine de la révolte, que ce soit sur le banc lors d'un temps mort (“même si on perd, on travaille”) ou sur les planches, avec un panier plus la faute pour relancer la machine, mais évidemment surtout, le tir à 3-points qui enfonce le dernier clou dans le cercueil espagnol (10 points, 4 passes 2 rebonds au final).

Sylvain Francisco (6 points, 4 passes, 2 interceptions)

Malheureusement touché à l'épaule après une chute pour aller chercher un rebond (la bonne intention), le meneur de Kaunas a dû rater le match face à la Grande Bretagne. Mais dès qu'il a été en tenue, quel impact ! En sortie de banc, c'est souvent lui qui décante les situations par son agressivité des deux côtés du terrain.

Sur la dynamique d'une saison exceptionnelle en club, Sylvain Francisco a été un véritable booster en sortie de banc. Même si les pourcentages ne sont pas encore là, il a démontré une palette offensive très variée, et sans Matthew Strazel, il va devoir encore affirmer davantage un leadership bienvenu pour ce jeune groupe.

Théo Maledon (7 points, 4 passes)

Encore inconstant dans son tir, notamment derrière l'arc (29%), Théo Maledon a en revanche apporté de jolies certitudes dans la mise en place du jeu collectif, et dans la distribution de caviars tout simplement. Avec 4 passes de moyenne, le futur madrilène a été très efficace dans le registre. Et encore, il aurait pu en totaliser davantage sans les ratés assez grossiers de certains coéquipiers. Avec 16 points et 5 passes face à la Grèce pour boucler la prépa, il semble paré à décoller sur cet Euro.

***

Guerschon Yabusele (9 points, 3 rebonds, 2 interceptions)

Le nouveau capitaine des Bleus a bien montré l'exemple lors des premiers matchs, auteur de 11 points face aux Britanniques. Il a eu plus de mal à enchaîner dans la double confrontation face à l'Espagne. Mais il a fini très fort face à la Grèce avec 14 points et un 3/3 d'entrée de jeu à 3-points, et en tenant bien Giannis Antetokounmpo, sur lequel il était en mission défensive.

Pas forcément servi suffisamment au poste bas, l'Ours Dansant doit en tout cas donner le ton pour ses coéquipiers en attaque, ne pas avoir peur de prendre ses tirs.

Zaccharie Risacher (9 points, 5 rebonds, 1 interception)

Spectaculaire mais irrégulier, puis absent après une petite alerte, l'ailier prometteur des Hawks a soufflé le chaud et le froid dans cette prépa qui va l'amener à sa première compétition chez les grands. Le fiston Risac' aura néanmoins un rôle majeur à jouer par sa capacité à rentrer dedans de l'extérieur, tout en se montrant dangereux dans la pénétration, et le jeu sans ballon. Le Hawk a ainsi les coudées franches pour se montrer sous un jour qu'on ne lui connaît pas forcément à Atlanta.

Jaylen Hoard (6 points, 3 rebonds, 1 passe)

Compagnon d'entraînement, puis présélectionné, Jaylen Hoard a été patient durant toutes ses années, quand il voguait entre la NBA et la G-League puis le championnat israélien. Et le voilà récompensé, lui qui a su suivre une courbe de progression linéaire pour devenir un très solide joueur Euroleague (15 points, 5 rebonds) au Maccabi Tel Aviv cette saison. Il profite en tout cas du remaniement actuel pour se glisser dans l'effectif final et participer à sa première compétition internationale, dans ce rôle ingrat de “glue guy” qui lui va bien.

Bilal Coulibaly (8 points, 3 rebonds, 1 interception)

Ses envolées vers le cercle sont à chaque fois époustouflantes tant l'ailier des Wizards est haut, facile, gracile ! Son pétard aurait facilement eu sa place dans un Top 10 NBA mais avec Bilal Coulibaly, il faut encore être patient. Son jeu se résume pour le moment à ses coups d'accélérateur énormes vers le cercle et du tir à 3-points. Comme pour Zaccharie Risacher, cet Euro peut être pour lui un moment intéressant pour montrer une autre facette de son jeu, à la création par exemple, car il faudra toujours rester dans le cadre collectif avant tout ! Défensivement, il doit aussi être moins naïf, et arrêter de sauter sur les feintes…

**

Mam Jaiteh (6 points, 2 rebonds)

Besogneux et indispensable par son abattage aux rebonds, mais aussi dans la pose d'écrans XXL, Mam Jaiteh a par contre beaucoup vendangé en attaque. Servi près du cercle, il doit être plus efficace, en prenant son temps et en jouant son jeu, comme à Monaco cette saison, où il a été excellent. Son match plus posé face à la Grèce est prometteur pour la suite. En seul véritable intérieur labellisé Euroleague, il sera précieux.

Isaïa Cordinier (5 points, 4 rebonds, 2 passes)

Vétéran du groupe, et héros des JO grâce à son mémorable coup de chaud face au Canada en quarts puis l'Allemagne en demi finale du tournoi parisien, Isaïa Cordinier n'a pas encore réussi à retrouver son rythme avec les Bleus. Champion d'Italie avec Bologne, avant de rejoindre le contingent tricolore de l'Efes Istanbul (Beaubois, Poirier, Dessert), l'arrière de 28 ans (un vieux dans ce groupe) va lui aussi hériter de responsabilités inédites en Bleu. À lui de saisir l'occasion…

Timothé Luwawu-Cabarrot (4 points, 2 rebonds)

Ailier surtout appelé pour remplir un rôle de “3&D”, comme aux JO de Tokyo où il avait parfaitement rempli sa mission, TLC apporte son expérience à ce groupe jeune. Souvent capable de se faire son propre tir, ou d'aller provoquer une faute dans un moment faible de son équipe, il aura sa carte à jouer pour débloquer une ou deux situations dans le tournoi.

Alexandre Sarr (8 points, 3 rebonds)

Magnifique d'entrée de jeu face au Monténégro, avec 19 points et une belle adresse aux tirs (7/10), Alex Sarr a eu du mal à répéter ce niveau de performance sur la suite de la prépa. À vrai dire, il a même été un peu en galère pour tenir les intérieurs espagnols, dont Willy Hernangomez qui lui rend des kilos… et surtout de l'expérience ! Nouveau sur la scène FIBA, il va devoir faire attention aux fautes rapides car les Bleus comptent sur lui dans la peinture.

Elie Okobo (7 points, 3 passes, 2 rebonds)

Combo guard, Elie Okobo offre de la polyvalence sur les postes arrières, à la fois capable de porter le ballon et de mettre les systèmes de jeu en place, comme d'être en bout de chaîne, à la conclusion des actions en sortie d'écrans. Encore un peu maladroit de loin, le Monégasque a pris de la confiance avec le groupe tricolore durant les fenêtres de qualification, avec un tir de la gagne à Orléans notamment. A lui de garder cette dynamique sur une compétition officielle.

Nadir Hifi (6 points, 1 rebond, 1 passe)

Rappelé de dernière minute pour pallier l'absence de Matthew Strazel, Nadir Hifi a cette image de chien fou sur un parquet, de pétard ambulant capable de rentrer les tirs les plus improbables et les plus spectaculaires… comme de passer à travers, et d'être aussi transparent en attaque qu'en défense. Léger pour défendre certains gabarits plus costauds, Nadir Hifi a pour lui de détenir une confiance inébranlable, et un “momentum” assez incroyable après sa saison de folie avec Paris.

*

Vincent Poirier (1 point, 3 rebonds)

Méconnaissable sur cette prépa, Vincent Poirier avait une bonne raison : il jouait diminué, et même blessé ! Son absence sous les panneaux va être importante de par sa capacité à présenter une menace au alley-oop et par sa qualité de passeur au poste haut. Il était le joueur le plus expérimenté du groupe avec ses 62 sélections.

Moussa Diabaté

Dans la première charrette de joueurs débarqués, dès le 8 août, Moussa Diabaté n'a certes pas beaucoup eu de temps pour se mettre en valeur (en match). Mais c'est surtout son refus, assez incompréhensible, de revenir en lieu et place de Vincent Poirier blessé, qui questionne ! De nombreux exemples récents ont prouvé que c'est rarement la bonne décision…

Frank Ntilikina

Sorti tôt du groupe, ce qui était une petite surprise étant donné son CV et son expérience, Frank Ntilikina ne présentait visiblement pas le profil (celui d'un défenseur sur l'homme et d'un organisateur en attaque) de meneur que recherchait le staff de Freddy Fauthoux. Il faut dire que sa saison au Partizan Belgrade n'a pas été ultra folichonne, avec seulement 7 points et 2 passes de moyenne en Euroleague.

Ousmane Dieng

Le tout frais champion NBA avec le Thunder n'aura lui aussi eu droit qu'à une petite apparition et puis s'en va ! Pour le deuxième été consécutif, l'ailier de grande taille ne passe pas le ‘cut'. À croire que passer des saisons à cirer les bancs NBA n'est pas le meilleur moyen de progresser…