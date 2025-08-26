Titulaire ou pas, Payton Pritchard ne changera pas sa mentalité

Avec la blessure de Jayson Tatum, beaucoup de choses ont changé à Boston et, durant l'été, Jrue Holiday et Kristaps Porzingis sont partis (en attendant sans doute Al Horford). De quoi offrir de nouvelles responsabilités à plusieurs joueurs, à commencer par Payton Pritchard.

Nommé Sixième homme de l'année au printemps dernier, le meneur pourrait bien intégrer le cinq de départ de Joe Mazzulla la saison prochaine. Se trouvant notamment en concurrence avec Anfernee Simons, le petit nouveau chez les Celtics.

« Ça m'est égal » assume néanmoins Payton Pritchard, quand on lui demande son ressenti sur la chose. « Beaucoup de choses peuvent changer en un an, vous pouvez être titulaire sur quelques matchs et ne pas l'être… Pour moi, il s'agit surtout de contrôler ce que je peux contrôler, donc entrer en jeu et changer le cours du match, en étant un joueur incroyable et en aidant mon équipe à gagner. C'est la seule chose sur laquelle je me concentre toujours. Il n'est pas question de distinctions, de titularisations ou autre, mais de savoir comment je peux devenir le meilleur joueur possible. »

Et c'est justement cet état d'esprit qui lui a permis de devenir le joueur qu'il est aujourd'hui, après quelques années à ronger son frein sur le banc : « J'ai vu que c'est comme ça qu'on progresse vraiment : en se concentrant sur les choses sur lesquelles on peut se concentrer, plutôt que sur les récompenses, les : ‘Je vise ces stats pour devenir All-Star'. Ce n'est pas juste pas qui je suis et ça ne le sera jamais » ajoute ainsi le joueur de 27 ans.

La victoire dans la peau

Autre chose qui ne changera pas chez Payton Pritchard : sa soif de victoires et de titres. Car, comme il l'indiquait déjà au début du mois, il tient à rester dans les hauteurs de la ligue en 2025/26, même sans Jayson Tatum et avec plusieurs changements au sein de l'effectif.

« Il n'y a qu'un seul état d'esprit et c'est toujours le même, car je ne me suis jamais trouvé dans une équipe dont l'objectif n'était pas d'essayer de se battre pour le titre » assure-t-il simplement. « Les gens peuvent parler de saison de transition, mais en tant que compétiteur, ça ne devrait jamais être le cas et ce n'est pas non plus l'état d'esprit de la ville de Boston. »

À l'image de Brad Stevens, son président, ou de Bill Chisholm, le nouveau propriétaire des Celtics, Payton Pritchard entend donc maintenir la franchise du Massachusetts à ses standards de réussite.

« Ce n'est pas une saison de transition, mais une saison pour prouver, franchir un cap et montrer aux gens que nous sommes toujours cette équipe » insiste le champion 2024, aidé principalement par Jaylen Brown et Derrick White. « Nous allons assembler les pièces, aller sur le terrain et nous battre, essayer de gagner chaque match, réaliser une grande saison et viser le titre. »

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 BOS 80 28 47.2 40.7 84.5 1.3 2.6 3.8 3.5 1.5 0.9 1.0 0.2 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.