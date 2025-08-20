Le nouveau propriétaire des Celtics veut perpétuer la grande tradition

Désormais officiellement propriétaire des Celtics, Bill Chisholm réalise sans doute un rêve, lui le natif du Massachusetts tombé amoureux de la franchise dans les années 1980, cette décennie marquée par les trois titres de Larry Bird, Robert Parish et Kevin McHale.

Celui qui succède à Wyc Grousbeck sait donc où il met les pieds : dans la franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA, avec 18 trophées.

« Arriver deuxième n'est pas l'objectif et ce n'est pas acceptable », annonce clairement Bill Chisholm. « La référence ultime, c'est de gagner des titres. Wyc en a gagné deux et on va en gagner davantage. On est déterminé à perpétuer l'héritage des Celtics et à hisser des bannières de champion. »

Le nouveau propriétaire des Celtics se dit « impatient de revoir l'équipe à la rentrée » même si les chances d'aller loin sont moins importantes que ces dernières années après les transferts de Jrue Holiday et Kristaps Porzingis et surtout après la blessure de Jayson Tatum. Néanmoins, la situation sportive de Boston reste positive.

« On a un noyau dur très solide », affirme-t-il en parlant du groupe, puis en faisant l'éloge du personnel de la franchise. « On a les meilleurs spécialistes du basket, de bonnes personnes pour le business et aussi un leader comme Wyc Grousbeck, donc pourquoi vouloir faire d'énormes changements ? Il y a toujours des choses à améliorer mais on a une base très, très solide pour commencer. »