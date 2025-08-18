Equipe de France : l’option forcée du “small ball”

“On voulait quelqu'un qui puisse apporter de suite, et fort, ou qui s'inscrivait dans une perspective d'avenir”, explique Fauthoux à L'Equipe, à propos de l'éventuel remplaçant de Poirier. “On a envisagé plusieurs scenarii, les joueurs annoncés forfaits (Wembanyama, Gobert, Lessort) ou les jeunes prospects (Beringer, Raynaud). Mais une fois épuisées les options deux ou trois, on ne pouvait pas descendre plus. On a privilégié le groupe construit jusque-là.”

Yabusele dépannait en 5 aux Sixers

Même si Sarr peut débuter comme pivot, Freddy Fauthoux pourrait privilégier l'expérience de Jaiteh pour commencer aux côtés de Yabusele. L'expérience chez les Bleus, mais aussi du basket FIBA. Face à l'Espagne, Sarr a été en difficulté, en défense comme en attaque, et Jaiteh, plus petit, apporte du placement et davantage de jeu près du cercle. C'est lui, en début de 2e mi-temps, qui réveille la France avec deux dunks.

Ensuite, face aux fautes de ce même Jaiteh, Fauthoux a expérimenté le “small ball” avec Yabusele au poste 5. Le capitaine des Bleus a souvent dépanné à ce poste chez les Sixers la saison passée, et sur des courtes séquences, ça peut limiter les dégâts.