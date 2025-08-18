Equipe de France : l’option forcée du “small ball”

Après le “tall ball” et les Twin Towers des Jeux olympiques de Paris, la France va-t-elle céder aux sirènes du “small ball” ? Ce sera bien malgré elle puisque Frédéric Fauthoux est contraint de bricoler après les forfaits de ses quatre pivots : Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Mathias Lessort et donc Vincent Poirier.
On le sait, Moussa Diabaté a préféré rentrer à Charlotte pour préparer la saison NBA, et finalement, le sélectionneur a choisi de partir à l'Euro avec la raquette présente face à l'Espagne à Badalone puis Paris avec Guerschon Yabusele, Alex Sarr, Mam Jaiteh et Jaylen Hoard.
“On voulait quelqu'un qui puisse apporter de suite, et fort, ou qui s'inscrivait dans une perspective d'avenir”, explique Fauthoux à L'Equipe, à propos de l'éventuel remplaçant de Poirier. “On a envisagé plusieurs scenarii, les joueurs annoncés forfaits (Wembanyama, Gobert, Lessort) ou les jeunes prospects (Beringer, Raynaud). Mais une fois épuisées les options deux ou trois, on ne pouvait pas descendre plus. On a privilégié le groupe construit jusque-là.”
Yabusele dépannait en 5 aux Sixers
Même si Sarr peut débuter comme pivot, Freddy Fauthoux pourrait privilégier l'expérience de Jaiteh pour commencer aux côtés de Yabusele. L'expérience chez les Bleus, mais aussi du basket FIBA. Face à l'Espagne, Sarr a été en difficulté, en défense comme en attaque, et Jaiteh, plus petit, apporte du placement et davantage de jeu près du cercle. C'est lui, en début de 2e mi-temps, qui réveille la France avec deux dunks.
Ensuite, face aux fautes de ce même Jaiteh, Fauthoux a expérimenté le “small ball” avec Yabusele au poste 5. Le capitaine des Bleus a souvent dépanné à ce poste chez les Sixers la saison passée, et sur des courtes séquences, ça peut limiter les dégâts.
« Ce sera différent de ce qu'on a imaginé en début de campagne », reconnaît Fauthoux. « On va peaufiner. La force de cette équipe, c'est sa faculté à être agressive défensivement. En attaque, ça ne posera pas de problème particulier. Le jeu qui est produit en Europe et dans le monde est plus tourné vers le “small ball”. »