Appelés à être associés dans la raquette de l’équipe de France lors des Jeux olympiques de Paris 2024, Rudy Gobert et Victor Wembanyama croiseront d’abord le fer à trois reprises en NBA cette saison.

Le premier de ces trois affrontements aura d’ailleurs lieu ce vendredi, pour le compte du « In-season Tournament », et à quelques heures de cet alléchant Spurs/Wolves, le plus ancien des deux intérieurs français a été invité à parler de son jeune compatriote.

Toujours là pour l’aider

« Je suis un peu fier comme un père quand je le regarde jouer », avoue le pivot de Minnesota, très en forme jusqu’à présent. « Je suis vraiment content pour lui. Il a travaillé et vous savez à quel point il se consacre [au jeu], je n’ai sans doute jamais vu un jeune homme de 19 ans l’être à ce point. Il réalise des choses incroyables et ça va être amusant de s’affronter. Mais je vais y aller et essayer de gagner. »

« Fier comme un père » mais aussi « protecteur » comme un grand frère, à l’image de ce que le triple Défenseur de l’année disait dans les colonnes du Parisien, courant octobre : « Si jamais il a besoin d’aide, il sait sur qui compter. Avec moi, il a un protecteur pour toujours. Je me reconnais un peu en lui et, pour moi, c’est une mission d’être là pour lui. Sauf quand je jouerai contre les Spurs, je ne serai jamais avec lui en compétition. Jamais ! »

Souviens-toi l’automne 2020…

Un duel qui devrait, en tout cas, rappeler quelques souvenirs à Rudy Gobert, puisque Victor Wembanyama l’avait déjà défié à l’entraînement. C’était au mois d’octobre 2020, du côté de Nanterre, lors d’un deux-contre-deux impliquant également Vincent Poirier et Maxime Raynaud…

À l’époque, « Wemby » avait certes été malmené physiquement par la « Stifle Tower », mais il avait montré de belles choses face à son aîné, et cette séquence virale avait en quelque sorte lancé la « Wembamania » à l’international. Trois ans plus tard, on peut aussi dire que l’ex-intérieur du Jazz ne s’était pas trompé dans ses prédictions, qualifiant alors de « radieux » l’avenir du basket français dans la foulée de leur affrontement…

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 7 33 55.4 0.0 60.0 4.0 9.6 13.6 1.0 2.6 0.7 1.7 2.1 12.7 Total 688 30 65.3 0.0 63.8 3.3 8.4 11.7 1.3 2.6 0.7 1.7 2.1 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 8 29 44.1 29.3 79.1 2.3 6.3 8.5 1.8 2.3 1.1 3.5 2.4 18.8 Total 8 29 44.1 29.3 79.1 2.3 6.3 8.5 1.8 2.3 1.1 3.5 2.4 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.