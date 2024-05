En forme, Rudy Gobert est redevenu un problème pour les adversaires

Après la frustration vient le sourire pour Rudy Gobert dans le Minnesota… Après une première saison d’adaptation très délicate, finalement compréhensible après neuf campagnes consécutives dans l’Utah où il était devenu un des pions majeurs de son équipe, Rudy Gobert a retrouvé de l’allant pour sa deuxième rentrée chez les Wolves.

Revenu en pleine forme, et à une production plus proche de ses standards en carrière, à 12.7 points, 13.6 rebonds et 2.1 contres de moyenne, la « Stifle Tower » pèse de tout son poids dans la raquette de Minny.

« Il est de nouveau le Rudy qu’on a eu à affronter tant d’années »

Surtout, il semble beaucoup mieux intégré dans le collectif ambitieux des Wolves, mené par le non moins ambitieux Anthony Edwards (28 points, 6 rebonds, 5 passes).

« Il est de nouveau le Rudy qu’on a eu à affronter tant d’années, c’est-à-dire un vrai problème », sourit Chris Finch dans The Athletic.

Avec leur paratonnerre tricolore, les Wolves sont tout simplement la meilleure défense de la Ligue en ce début de saison avec un « Defensive Rating » à 100.4 points encaissés sur 100 possessions (113.1 la saison passée).

Récemment, il a notamment tenu le double MVP Nikola Jokic à 1/7 aux tirs lorsqu’il était en défense directe sur lui, Kristaps Porzingis à 2/6 mais aussi plusieurs gros scoreurs extérieurs, dont Tyler Herro (0/4) et Jamal Murray (0/3). Le triple meilleur défenseur est bel et bien de retour !

Rudy Gobert, un vétéran assumé

« Je ferai toujours ce qu’il faut pour donner le ton dans l’équipe, et être celui que je peux être », assure Rudy Gobert. « Je sais que si je fais ça, il n’y a qu’un seul joueur qui puisse faire les choses que je fais défensivement. Maintenant, il faut pouvoir être constant et le faire à chaque match. »

Un des trois trentenaires de l’équipe avec Mike Conley (36 ans) et Kyle Anderson (30 ans), Gobert assume pleinement son rôle de vétéran dans la jeune équipe de Minnesota, qui entend bien se frotter aux meilleures équipes de l’Ouest cette saison. Son coach a noté ce net regain qui change carrément la donne pour les Wolves.

« On est en train de créer notre identité en ce moment »

« Pour être bien en place, dans les bons spots sur le terrain, pour monter la pression… Il fait un peu de tout et ça fait une grosse différence. C’est lui qui donne le ton. En général, on donne le ton défensivement sur le porteur de balle mais il a réussi à le faire par son activité sur et loin du ballon. Il a été plus souple pour accepter nos principes et s’adapter à ce qu’on a besoin qu’il fasse pour nous. »

Arrivé à moitié blessé, mais surtout fatigué de l’Euro, au sein d’un effectif encore à géométrie variable, Rudy Gobert n’avait pas trouvé son équilibre tout de suite dans le jeu de Chris Finch. Mais ce dernier a pu bosser tout l’été pour mieux l’intégrer et, sur ce début de saison, ça commence à porter ses fruits.

À l’instar de son nouveau coéquipier Shake Milton, qui apprécie particulièrement de jouer avec lui en deuxième rideau défensif, mais aussi pour son attitude toujours positive et encourageante.

« Il faut rester ouvert d’esprit et être capable de s’adapter », conclut-il. « Je pense que c’est la force des meilleures équipes du monde. J’ai le sentiment qu’on est en train de créer notre identité en ce moment. Et bientôt, ce seront nos adversaires qui devront s’adapter à nous et plus le contraire. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 Total 757 30 65.5 0.0 63.9 3.4 8.4 11.8 1.3 2.7 0.7 1.7 2.1 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.