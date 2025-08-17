Equipe de France : Nadir Hifi ne participera pas à l’Euro !

On pouvait s'en douter après son passage catastrophique samedi face à l'Espagne : Nadir Hifi est le dernier joueur coupé par Freddy Fauthoux ! Même si l'arrière vedette du Paris Basketball n'était pas au mieux dans cette préparation, c'est une surprise puisque Hifi était tout simplement le meilleur marqueur de la Betclic Elite, et l'un des plus grands espoirs du basket français et même le meilleur espoir de l'Euroleague. Il y a un an, ce même Hifi avait été coupé avant les Jeux olympiques.

Samedi, on avait appris que Vincent Poirier ne pouvait pas poursuivre l'aventure à cause de son genou droit, et le sélectionneur des Bleus a choisi de ne pas le remplacer. On sait que Moussa Diabaté a refusé de revenir, et c'est donc avec quatre intérieurs que la France se rendra à l'Eurobasket 2025, avec une première phase en Pologne.

Les 12 Bleus pour l'Euro

Meneurs : Matthew Strazel, Theo Maledon et Sylvain Francisco.

Extérieurs : Zaccharie Risacher, Elie Okobo, Isaïa Cordinier, Bilal Coulibaly et Timothe Luwawu-Cabarrot.

Intérieurs : Alexandre Sarr, Jaylen Hoard, Mam Jaiteh et Guerschon Yabusele.