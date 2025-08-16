Kyrie Irving ne regrette pas d’avoir quitté LeBron James

Cet été marque (déjà) le huitième anniversaire de la séparation du duo Kyrie Irving – LeBron James à Cleveland. Les plus nostalgiques n'oublieront jamais leur association, qui a évidemment rapporté un titre aux Cavaliers, et malgré plusieurs tentatives de réunion à Los Angeles voire même Dallas, les deux hommes n'ont jamais rejoué ensemble (hors All-Star Game).

En août 2017, c'est pourtant le meneur qui avait fait en sorte de quitter l'Ohio, afin de rejoindre les Celtics, dans le but de sortir de l'ombre du « King ». Rassurante pour certains, mais imposante pour d'autres. Comme lui.

« Quand tu joues avec quelqu'un comme LeBron, ou quelqu'un avec qui on aime le comparer… C'est un tout autre contexte : on s'attend directement à ce que tu sois au sommet de la ligue » a expliqué l'actuel joueur des Mavericks, sur Twitch. « Dès que tu joues avec lui, il y a énormément d'attention médiatique, d'histoires, de déformations, de politique, de conneries que les gens ne voient pas devant les caméras… Moi, j'étais juste un jeune joueur qui essayait de comprendre tout ça. Donc ce n'est pas que je n'aimais pas jouer avec lui à un moment donné, mais c'était juste le moment pour moi de passer à autre chose. »

De mauvaises habitudes vite effacées

Ces huit dernières années, la relation entre Kyrie Irving et LeBron James n'a pas été toute lisse, entre critiques et excuses dans la presse, puis nostalgie et manque. Reste que l'arrivée de l'ailier a beaucoup aidé « Uncle Drew » quand il avait 22 ans et enchainait les saisons productives statistiquement, mais sans playoffs.

« En tant que jeune, quand tu es dans une équipe qui ne gagne pas beaucoup de matchs, tu développes beaucoup de mauvaises habitudes et c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'étais très jeune » a-t-il ensuite admis. « J'avais beaucoup de mauvaises habitudes, je n'étais pas un gagnant ni un bon perdant et je l'assume : j'avais beaucoup de mauvaises habitudes. Elles venaient du fait de perdre des matchs et de chercher à scorer en permanence. Je sais que ça pouvait sembler beau à regarder pour tout le monde, avec tous mes highlights et mes distinctions, mais tout ce que je voulais vraiment, c'était gagner. »

Certes courageuse, la décision de Kyrie Irving de quitter le confort des Cavaliers n'était peut-être pas la plus maligne qui soit. En tant que « franchise player », à Boston et à Brooklyn, il n'a ainsi jamais rejoué de finale de conférence à partir de 2017, patientant jusqu'en 2024, au côté de Luka Doncic, pour carrément retrouver les Finals. Quand LeBron James a, lui, disputé les Finals 2018 avec les Cavs, avant de triompher de nouveau avec les Lakers en 2020.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.7 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 ☆ CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 ☆ CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.6 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 ☆ CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 1.9 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 ☆ CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 ☆ BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 ☆ BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.0 5.2 6.4 2.6 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 ☆ BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.4 2022-23 * ☆ All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * ☆ BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 0.9 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * ☆ DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.2 1.9 0.6 26.9 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 2024-25 ☆ DAL 50 36 47.3 40.1 91.6 1.2 3.6 4.8 4.6 2.0 1.3 2.2 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.