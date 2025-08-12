Les dates importantes de la saison NBA 2025/26

Après avoir révélé les deux rencontres de la soirée d’ouverture et les affiches de Noël, la NBA révèlera l'intégralité du calendrier jeudi 14 août. Comme depuis deux ans, il n’y a que 80 matches dans cette première version du calendrier 2025/26 puisque les deux rencontres restantes seront ajoutées en fonction des résultats du tournoi de mi-saison, l'Emirates NBA Cup.

La première semaine sera, comme d'habitude, riche en grosses affiches. Dès le deuxième soir, il y a aura Knicks – Cavaliers et Mavericks – Spurs, avec le duel entre les numéros 1 et 2 de la dernière Draft, Cooper Flagg et Dylan Harper, et le grand retour de Victor Wembanyama.

La revanche des Finals dès le 23 octobre

Le lendemain, on aura droit au “remake” des dernières Finals avec Pacers – Thunder, mais aussi l'affrontement entre les champions NBA 2022 et 2023, Warriors – Nuggets.

Le 27 octobre, deux autres affiches qui sentent bon les playoffs avec Pistons – Cavaliers et Wolves – Nuggets.

De plus, le Martin Luther King Day est prévu le 19 janvier 2026, avec quelques affiches déjà connues : Hawks – Bucks, Cavaliers – Thunder, Knicks – Mavericks et Pistons – Celtics.

Pour les matches à l'étranger, on le sait, ça commencera le 1er novembre avec le Mavericks – Pistons à Mexico. Puis ça continuera les 15 et 18 janvier 2025 à Berlin puis Londres avec la double opposition entre les Grizzlies et le Magic.

Dates clés de la saison NBA 2025/26

23 septembre : Media day pour les équipes voyageant hors Amérique du Nord pour la présaison 2025 : Nets, Knicks, Sixers, Pelicans, Suns

29 septembre : Début des camps d’entraînement NBA et journée médias pour les 25 autres équipes

2 & 4 octobre : NBA Abu Dhabi Games 2025 – Knicks vs. 76ers – Etihad Arena, Abou Dhabi

3 & 5 octobre : Melbourne Series 2025 – Pelicans vs. équipes NBL – Melbourne Park, Australie

6 octobre : NBA Canada Series 2025 – Nuggets vs. Raptors – Rogers Arena, Vancouver

10 & 12 octobre : NBA China Games 2025 – Nets vs. Suns – The Venetian Arena, Macao

17 octobre : Fin de la présaison NBA

20 octobre : Date limite pour finaliser les effectifs pour la soirée d'ouverture

21 octobre : Début de la saison régulière NBA 2025-26 avec Thunder – Rockets et Lakers – Warriors

31 octobre : Début de la phase de groupes de l’Emirates NBA Cup 2025 (Prime Video)

1er novembre : NBA Mexico City Game 2025 – Detroit Pistons vs. Dallas Mavericks – Arena CDMX, Mexico City (Mexique)

28 novembre : Fin de la phase de groupes de l’Emirates NBA Cup 2025

9-10 décembre : Quarts de finale de l’Emirates NBA Cup 2025 (Prime Video)

13 décembre : Demi-finales de l’Emirates NBA Cup 2025 – Las Vegas, NV (Prime Video)

16 décembre : Finale de l’Emirates NBA Cup 2025 – Las Vegas, NV (Prime Video)

5 janvier : Ouverture de la période des contrats de 10 jours

10 janvier : Tous les contrats NBA deviennent garantis pour le reste de la saison

15 janvier : NBA Berlin Games 2026 – Magic vs. Grizzlies – Uber Arena, Berlin

18 janvier : NBA London Games 2026 – Magic vs. Grizzlies – The O2, Londres

5 février : Date limite des transferts NBA

13-15 février : NBA All-Star Game 2026 – Los Angeles

1er mars : Date limite pour être éligible aux playoffs

12 avril : Fin de la saison régulière NBA

13 avril : Date limite pour finaliser les effectifs des Playoffs NBA 2026

L'année dernière, le play-in s'était déroulé du 15 au 18 avril, et on peut légitimement penser qu'il se déroulera du 14 au 17 avril. Pour le début des playoffs, ça devrait débuter le weekend du 18-19 avril 2026.