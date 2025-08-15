Quelle équipe NBA passera le plus souvent à la télévision ?

Trois des franchises les plus « bankables » de la ligue, à savoir les Lakers, les Knicks et les Warriors, se partageront le record du nombre de matchs diffusés en antenne nationale la saison prochaine. Il s'élèvera à 34, en l'occurrence.

En revanche, une quatrième est venue se greffer à ce trio et c'est en quelque sorte plus étonnant, puisqu'il s'agit du « petit marché » d'Oklahoma City. Mais, en qualité de champions en titre, les joueurs du Thunder ont obtenu le droit de boxer dans la cour des grands, ce qui n'est évidemment pas habituel pour eux, contrairement à ceux de Los Angeles (LeBron James et Luka Doncic), New York et Golden State (Stephen Curry).

Les Spurs proches du Top 10

À un peu plus de deux mois du lancement de la nouvelle saison, la NBA a dévoilé son calendrier (presque) complet et, toujours au rayon de la diffusion en antenne nationale, soulignons la présence dans le Top 5 des Timberwolves d'Anthony Edwards et des Rockets de Kevin Durant, à égalité avec 28 matchs chacun.

Viennent ensuite les Nuggets (26) de Nikola Jokic, les Celtics (25) malgré leur remaniement d'effectif et surtout la blessure de Jayson Tatum, les Cavaliers (24) qui sortent d'une grosse saison régulière, puis les Mavericks (23) et leur rookie phénomène Cooper Flagg, ainsi que Kyrie Irving, Anthony Davis et Klay Thompson.

À noter que les Spurs de Victor Wembanyama héritent, eux, de 22 matchs en antenne nationale. Le Top 10 n'est plus très loin et ils en comptaient 21 il y un an, après en avoir obtenu 19 il y a deux ans.

A l'inverse, les fans des Raptors, des Wizards et même des Pelicans devront se brancher sur le League Pass ou le réseau local pour voir les rencontres de leurs protégés.

LE CLASSEMENT COMPLET

Golden State Warriors – 34

Los Angeles Lakers – 34

New York Knicks – 34

Oklahoma City Thunder – 34

Houston Rockets – 28

Minnesota Timberwolves – 28

Denver Nuggets – 26

Boston Celtics – 25

Cleveland Cavaliers – 24

Dallas Mavericks – 23

San Antonio Spurs – 22

L.A. Clippers – 21

Milwaukee Bucks – 18

Detroit Pistons – 16

Orlando Magic – 14

Philadelphia Sixers – 14

Atlanta Hawks – 13

Memphis Grizzlies – 10

Indiana Pacers – 9

Phoenix Suns – 9

Sacramento Kings – 9

Portland Trail Blazers – 8

Miami Heat – 5

Charlotte Hornets – 3

Chicago Bulls – 3

Brooklyn Nets – 2

New Orleans Pelicans – 2

Toronto Raptors – 2

Utah Jazz – 2

Washington Wizards – 2