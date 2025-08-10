Damian Lillard loue la loyauté de Devin Booker aux Suns

Et de onze ! Comme Damian Lillard de 2012 à 2023 du côté de Portland, Devin Booker va entamer sa onzième saison de suite au sein de la franchise qui l'a drafté, à Phoenix, et où il est devenu le “go-to-guy” incontesté.

Après sa rupture du tendon d'Achille, le meneur emblématique des Blazers a fait le choix de revenir à Portland cet été, après s'être exilé deux saisons à Milwaukee, sans grand succès en dehors d'une NBA Cup 2024. Il a profité de son passage à Phoenix pour la nouvelle édition de son “Formula Zero 2025 Elite Camp” pour évoquer le respect qu'il avait pour le parcours de Devin Booker.

Un parcours qui force l'admiration

“Dame Time” n'a pas attendu ce week-end pour lui chanter ses louanges. Déjà en 2020, lorsqu'il avait dû laisser sa place au All-Star Game, il avait suggéré le nom de D-Book pour le remplacer. Cinq ans plus tard, force est de constater que Devin Booker a pris la même trajectoire que son aîné, devenant par exemple à son tour le meilleur scoreur de l'histoire de sa franchise.

Lui aussi a répondu aux responsabilités qu'un “franchise player” doit assumer, et en l'occurrence, malgré les coups durs, les saisons de galère, et la dernière association avec Bradley Beal et Kevin Durant qui n'a pas porté ses fruits, Devin Booker n'a pas quitté le navire. Une attitude qui force le respect.

“J'ai toujours pensé qu'il avait un talent particulier, mais quand tu arrives en NBA, et que tu regardes autour de toi, tu peux dire ça de tout le monde. Ensuite, quand tu commences à gagner de l'argent, et que la franchise te donne les clés comme on dit, c'est là que tu as une décision à prendre. Est ce que je veux faire le boulot ? Est-ce que je veux être cette personne qui va devoir encaisser la critique, prendre la pression et devoir performer même quand je ne veux pas, continuer à travailler et à devoir gérer les défaites et ce genre de trucs qui vont avec ces responsabilités ?”, a-t-il énuméré. “Il faut assumer tout ça, être en mesure d'avoir du rendement, et ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Même les plus talentueux. Et pour lui, de devenir ce qu'il est devenu… Je ne peux pas dire que j'en suis surpris, c'est juste qu'on ne peut jamais savoir. Je pensais qu'il en était capable, et c'est super de voir qu'il l'a fait”.

Son jeu disséqué

Ironie de l'histoire, c'est à Portland que Devin Booker est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de Phoenix, le 3 février dernier. Comme pour Damian Lillard, la tentation d'un départ pourrait bien finir par le chatouiller un jour. Mais ce ne sera pas pour tout de suite puisque l'arrière a signé cet été une prolongation de 316 millions de dollars, le liant jusqu'en 2030 avec les Suns.

« Il reste fidèle à ses convictions quant à ce qu'il veut accomplir. Il ne se soucie pas de ce que font les autres. Il reste fidèle à ce qu'il veut faire et à qui il est, et je pense que c'est le plus important », a ajouté Dame Time.

C'est ainsi qu'à l'occasion de son camp, où on retrouve certains des meilleurs lycéens du pays comme Bruce Branch III (Gilbert), Javon Bardwell (Scottsdale) et Cameron Williams (Phoenix), le coach personnel de Damian Lillard Phil Beckner réserve toujours une petite séance vidéo pour faire étudier la palette offensive de l'arrière des Suns à ceux qui représentent l'avenir du basket.

“Que ce soit sa précision, sa façon de manier le ballon et de pouvoir partir sur un départ arrêté. On a travaillé sur ça avec beaucoup de gamins vendredi. Il est vraiment bon à ça, il est spécial”, a glissé Phil Beckner.

De la vidéo, c'est aussi ce que Damian Lillard devra se contenter de faire durant sa convalescence en attendant de recroiser la route de Devin Booker sur un terrain. Sa dernière confrontation l'avait visiblement inspiré puisqu'il avait fini le match en MVP avec 31 points, 16 passes décisives et la victoire en prime (140-129), en mars 2024.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 ☆ PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 ☆ PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 ☆ PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 ☆ PHX 68 36 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHX 75 37 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.6 0.9 2.9 0.2 25.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.