Bronny James cherche toujours sa place, et sa condition physique

En jouant aux côtés de son père lors de sa première saison, Bronny James a marqué l'histoire de la NBA. Il n'a par contre pas marqué les esprits, ne dépassant la barre des dix points qu'à une seule reprise, en 27 apparitions.

Les critiques se sont évidemment abattues sur le 55e choix de la Draft 2024, accusé de n'être pas au niveau, et d'avoir été signé par les Lakers uniquement pour faire plaisir à son père…

La condition physique comme clé

Plutôt timide, l'intéressé évacue le sujet, expliquant ne pas aimer se retrouver sous le feu des projecteurs. Mais, dans sa deuxième saison, il entend bien prouver qu'il a sa place à Los Angeles. Pour son coach, JJ Redick, il doit prendre exemple sur des joueurs comme Davion Mitchell ou TJ McConnell pour trouver son rôle dans l'équipe.

« Sur chaque possession, quand ils sont sur le terrain, ils ont un impact, offensivement ou défensivement, grâce à leur dureté. En défendant très haut, en perturbant les adversaires, en attaquant le cercle… On a tous vu des flashs incroyables chez Bronny. Mais pour qu'il parvienne à ce niveau, il s'agit surtout de cardio » explique le coach.

Pour JJ Redick, cette condition physique est absolument primordiale à la réussite de son sophomore.

« Le plus important pour Bronny, c'est qu'il doit être dans une condition physique exceptionnelle. C'est la barrière d'entrée pour lui actuellement. Car s'il y parvient, il a une chance d'être un joueur fantastique en NBA. »

S'il veut faire du TJ McConnell, en rendant fou ses adversaires avec une pression défensive tout-terrain et une intensité de tous les instants, il doit en effet être physiquement au top. Le problème, c'est que Bronny James explique que son arrêt cardiaque à USC, qu'il a subi il y a désormais deux ans, a perturbé son système immunitaire.

Un système immunitaire perturbé depuis son arrêt cardiaque

« Je tombe plus facilement malade maintenant », détaille-t-il. « C'est un peu bizarre, mais je pense que cela a perturbé mon système immunitaire. Il m'arrive donc parfois de devoir prendre du repos, et tout le travail physique que j'ai accompli est réduit à néant pendant cette semaine d'absence. »

C'est ce qui est arrivé avant la Summer League de San Francisco mais Mike Mancias, le préparateur physique historique de son père, assure que c'est un phénomène classique. Qui va finir par disparaître.

« Chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation comme celle-ci, il faut un certain temps pour que le système immunitaire global de l'organisme se reconstitue. Il est normal que même les athlètes d'élite vivent cela. Mais en raison de l'âge et de la condition physique de Bronny, cela [se résoudra] encore plus rapidement. »

Le problème, c'est que le temps presse déjà pour Bronny James, qui n'a pourtant que 20 ans, car les Lakers peuvent s'en séparer à l'issue de la prochaine saison. En G-League, on l'a beaucoup fait travailler sur le « Spain Pick & Roll » et l'intensité défensive, pour l'aider à trouver sa place au niveau supérieur. Mais est-ce que ça suffira ?

Bronny James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 27 7 31.3 28.1 78.6 0.1 0.5 0.7 0.8 0.5 0.3 0.5 0.1 2.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.